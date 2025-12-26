Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Trùm giang hồ Vi 'ngộ' lãnh án 6 tháng tù tội trốn thuế

Minh Hải
Minh Hải
26/12/2025 12:41 GMT+7

Trùm giang hồ Vi 'ngộ' ở Thanh Hóa đã bị tuyên phạt 6 tháng tù về tội trốn thuế khi mua nhà giá 13 tỉ đồng nhưng chỉ ghi trong hợp đồng mua bán 3,75 tỉ đồng.

Sáng 26.12, TAND tỉnh Thanh Hóa đã xét xử vụ án hình sự sơ thẩm về tội trốn thuế đối với Nguyễn Văn Vi (44 tuổi, ngụ P.Hạc Thành, Thanh Hóa; biệt danh Vi "ngộ"), Phạm Thị Hương Giang (45 tuổi, vợ Vi) và Nguyễn Thế Thuật (62 tuổi, ngụ P.Quảng Phú, Thanh Hóa - người bán nhà cho vợ chồng Vi "ngộ").

Trùm giang hồ Vi 'ngộ' lãnh án 6 tháng tù tội trốn thuế- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Vi tại phiên toà

ẢNH: PHÚC NGƯ

Cáo trạng công bố tại phiên tòa cho biết, cuối tháng 6.2024, vợ chồng Vi "ngộ" mua căn nhà số 136 đường Đào Duy Từ (P.Hạc Thành) của ông Nguyễn Thế Thuật, có diện tích 125,3 m2. Đôi bên thống nhất giá bán là 13 tỉ đồng, vợ chồng Vi "ngộ" có trách nhiệm nộp lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhân phát sinh từ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Tuy nhiên, quá trình làm hồ sơ, thủ tục mua bán, vợ chồng Vi "ngộ" nhờ người làm hồ sơ và yêu cầu ghi trong hợp đồng mua bán nhà chỉ với giá 3,75 tỉ đồng. Việc ghi giá mua bán được ông Thuật đồng ý.

Việc ghi giá mua bán nhà trên hợp đồng mua bán thấp để giảm tiền lệ phí trước bạ và tiền thuế thu nhập cá nhân, làm thiệt hại cho Nhà nước tổng số tiền hơn 231 triệu đồng.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Nguyễn Văn Vi, Phạm Thị Hương Giang, Nguyễn Thế Thuật phạm tội trốn thuế.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều nhận tội. Hội đồng xét xử sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đã tuyên phạt Vi "ngộ" mức án 6 tháng tù. 

Các bị cáo Phạm Thị Hương Giang và Nguyễn Thế Thuật bị phạt hành chính mỗi người 100 triệu đồng. Các bị cáo còn buộc phải bồi thường cho Nhà nước tổng số tiền hơn 231 triệu đồng (tiền trốn thuế).

Ngoài tội trốn thuế bị xét xử như nêu trên, Vi "ngộ" đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra về các hành vi đưa hối lộ, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng (các vụ án này đang trong quá trình điều tra).

