TKV ký hợp đồng mua bán than với doanh nghiệp năng lượng Lào

Ngày 27.11, tại trụ sở Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng mua bán than Lào giữa Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu than - Vinacomin và Công ty cổ phần Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin với Công ty TNHH Năng lượng Xekong, Tập đoàn Phonesack (Lào). Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn và Phó tổng giám đốc TKV Trần Hải Bình cùng dự, chứng kiến lễ ký kết.

Đại diện Công ty CP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin và Công ty CP Kinh doanh than Miền Bắc - Vinacomin với Công ty TNHH Năng lượng Xekong, Tập đoàn Phonesack (Lào), thực hiện nghi lễ ký kết

Lễ ký diễn ra trong bối cảnh Lào đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào (2.12.1975 - 2.12.2025) càng làm nổi bật ý nghĩa của mối quan hệ hợp tác truyền thống, gắn bó và tin cậy giữa hai quốc gia.

Đây cũng là chỉ đạo của lãnh đạo TKV về việc thúc đẩy hợp tác quốc tế và phát triển thị trường trong lĩnh vực xuất nhập khẩu than.

Lễ ký kết hợp đồng lần này là kết quả của quá trình trao đổi, đàm phán chặt chẽ giữa các bên, đồng thời mở ra giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực thương mại than giữa TKV và các doanh nghiệp năng lượng của Lào; khẳng định vai trò của TKV trong việc mở rộng thị trường, đa dạng nguồn cung, đảm bảo ổn định và hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn khẳng định TKV luôn coi trọng và ưu tiên thúc đẩy hợp tác với các doanh nghiệp của Lào, quốc gia láng giềng có mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và đoàn kết đặc biệt với Việt Nam.

Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn phát biểu tại lễ ký kết

Ông Vũ Anh Tuấn khẳng định việc ký kết hợp đồng mua bán than hôm nay không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường sự tin cậy, hợp tác chiến lược giữa các doanh nghiệp của hai nước. TKV cam kết phối hợp hiệu quả, minh bạch, lâu dài với đối tác Lào trong quá trình triển khai hợp đồng.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo TKV, Tổng giám đốc TKV Vũ Anh Tuấn trân trọng gửi lời chúc mừng tới Nhà nước và nhân dân Lào nhân kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, chúc đất nước Lào tiếp tục phát triển thịnh vượng, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào ngày càng bền chặt, sâu sắc.

Ông Phonesack Vilaysack, Tổng giám đốc Tập đoàn Phonesack, đánh giá cao năng lực, uy tín của TKV và cam kết thực hiện nghiêm túc các nội dung hợp đồng, đồng thời bày tỏ tin tưởng rằng hợp tác giữa hai bên sẽ tiếp tục mở rộng trên nhiều lĩnh vực khác.

Ông Phonesack Vilaysack, Tổng giám đốc Tập đoàn Phonesack (Lào), đánh giá cao năng lực, uy tín của TKV

Theo TKV, lễ ký kết hợp đồng mua bán than Lào là dấu mốc quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của TKV trên thị trường trường quốc tế; thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị, bền vững giữa doanh nghiệp hai nước Việt Nam - Lào.

Hợp đồng này cũng khẳng định quyết tâm của TKV trong việc đa dạng hóa hoạt động thương mại, chủ động nguồn cung than và thích ứng linh hoạt với bối cảnh thị trường năng lượng khu vực. Lễ ký kết mang lại nhiều kỳ vọng về các cơ hội hợp tác lâu dài, hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển của TKV trong giai đoạn mới.