Cháu ruột cục trưởng cũng phải đưa hối lộ 9 tỉ để được cấp phép

Tuyến Phan
Tuyến Phan
20/12/2025 19:02 GMT+7

Là cháu ruột của cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và quen biết rất nhiều lãnh đạo cục, nhưng vì 'thông lệ' nên nữ bị can vẫn phải đưa hối lộ để được cấp phép.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Viện KSND tối cao mới đây ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan.

2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga bị cáo buộc cầm đầu khi ra "chủ trương" cho cấp dưới nhận hối lộ trong quá trình thẩm định, cấp phép an toàn thực phẩm, với tổng số tiền lên tới hơn 107 tỉ đồng.

Vụ án còn có 21 bị can bị truy tố tội đưa hối lộ. Những người này là lãnh đạo một số doanh nghiệp trong mảng dược phẩm, hoặc các cá nhân chuyên làm đầu mối trung gian thủ tục.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong

"Thông lệ" không chừa bất cứ ai, kể cả cháu cục trưởng

Cáo trạng cho thấy, quá trình thực hiện các thủ tục về an toàn thực phẩm, nhóm bị can tại Cục An toàn thực phẩm thường xuyên "ngâm" hồ sơ, hoặc trả lại với lý do chung chung, hòng gây khó cho người nộp. Muốn suôn sẻ, người nộp hồ sơ buộc phải chi tiền ngoài quy định, mức chi dao động từ 4 - 10 triệu đồng.

Một trong số những người bị cáo buộc tội đưa hối lộ là Lê Thị Thu Hà (40 tuổi, trú tại Hà Nội), cá nhân làm dịch vụ giấy tờ. Bị can Hà là cháu ruột của ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Vốn có quan hệ gia đình với ông Phong, bà Hà quen biết rất nhiều lãnh đạo, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm cũng như chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Do đó, sau khi nộp hồ sơ, bà Hà chủ động liên hệ gặp các chuyên viên được phân công nhờ hướng dẫn, tạo điều kiện.

Bà Hà biết rõ theo thông lệ ở Cục An toàn thực phẩm, nếu muốn hồ sơ không bị trả lại, yêu cầu bổ sung nhiều lần, sớm được cấp giấy thì phải liên hệ nhờ các chuyên viên thẩm xét để tạo điều kiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ.

Đổi lại thì người làm hồ sơ phải đưa tiền cho các chuyên viên từ 2 - 4 triệu đồng/hồ sơ quảng cáo, 8 - 9 triệu đồng/hồ sơ công bố sản phẩm, nhằm chi phí cho lãnh đạo phòng và lãnh đạo cục.

"Là cá nhân làm dịch vụ nên mặc dù là người nhà cục trưởng nhưng Hà vẫn đưa tiền cho các chuyên viên theo thông lệ như trên", cáo trạng nêu.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 1.2019 đến cuối năm 2022, bà Hà đã chuyển tiền chi ngoài cho các chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm với tổng số hơn 9 tỉ đồng.

"Cò" dịch vụ đưa hối lộ hơn 33,5 tỉ đồng

Trong số các bị can đưa hối lộ, người bị cáo buộc đưa nhiều nhất là Trần Thị Quỳnh Trang (33 tuổi, trú tại Hà Nội), với tổng số tiền lên tới hơn 33,5 tỉ đồng.

Bà Trang vốn là nhân viên của một công ty dược, sau đó nghỉ việc và đứng ra làm dịch vụ đăng ký hồ sơ xin cấp giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm, giấy xác nhận đối với sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khoẻ.

Ban đầu, hồ sơ của bà Trang đều bị trả về yêu cầu sửa đổi, bổ sung nhiều lần, các công văn ghi chung chung, không cụ thể. Để tìm nguồn cơn, bà Trang liên hệ nhờ chuyên viên tại Cục An toàn thực phẩm hướng dẫn và được thông báo về cơ chế chi tiền "bôi trơn". Nếu muốn làm nhanh thì phải chi từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ, tùy thủ tục.

Kết quả là, từ năm 2018 - 2024, để được hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện cấp giấy tiếp nhận và giấy xác nhận, bà Trang đã đưa hối lộ tổng số hơn 33,5 tỉ đồng cho cho các chuyên viên, lãnh đạo thuộc Cục An toàn thực phẩm.

2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm bị truy tố khung hình phạt đến chung thân

Về phía mình, bà Trang khai mỗi hồ sơ làm dịch vụ cho khách hàng được hưởng lợi 500.000 đồng. Tổng số tiền bị can hưởng lợi là hơn 1,9 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao cho biết, ngoài việc truy tố đối với các bị can, cơ quan này cũng đã ban hành kiến nghị gửi Chính phủ về việc rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm.

Đồng thời, sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan hữu quan có thể chế, chính sách, giải pháp để khắc phục, phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

