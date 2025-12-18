2 vợ chồng cựu cục trưởng và cựu cục phó cùng bị truy tố nhận hối lộ

Như Thanh Niên đã đưa tin, Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ bê bối tiêu cực xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan.

Trong số này, bà Trần Việt Nga, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, và chồng là ông Lê Hoàng, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), cùng bị cáo buộc tội nhận hối lộ.

Bà Trần Việt Nga (trái) và chồng là ông Lê Hoàng ẢNH: T.H

Kết quả điều tra cho thấy, các cá nhân, doanh nghiệp muốn hồ sơ được giải quyết thì phải chi tiền "bôi trơn" cho loạt cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm. "Chủ trương" này được thống nhất từ chuyên viên cho đến trưởng phòng rồi cục trưởng. Tổng số tiền nhận hối lộ lên tới 93,7 tỉ đồng.

Dặn dò cấp dưới nhận hối lộ "tế nhị, kín đáo"

Viện KSND tối cao xác định, bà Trần Việt Nga làm Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm từ tháng 7.2018 - 9.2024, sau đó làm cục trưởng. Bị cáo được phân công nhiệm vụ cấp, thu hồi giấy xác nhận đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Thời gian đầu, bà Nga ký cấp giấy đúng hạn, nhưng sau thường để hồ sơ quá hạn mà không ký duyệt hoặc trả lại với lý do không rõ ràng.

Doanh nghiệp đến hỏi vì sao hồ sơ "bị ngâm" lâu vậy, các chuyên viên chỉ trả lời do lãnh đạo bận chưa ký hoặc nói sẽ trực tiếp lên xin ý lãnh đạo và thông báo cho doanh nghiệp sau.

Thấy doanh nhiều lần phản ánh, một phó phòng trực tiếp lên phòng làm việc của bà Nga, thì được bà này đưa ra yêu sách: để được duyệt hồ sơ thì phải có cơ chế rõ ràng, phải thu ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ cho lãnh đạo cục. "Các phòng đều thực hiện như vậy và phải quán triệt tế nhị, kín đáo cho chuyên viên biết", bà Nga chỉ đạo.

Thực hiện "chủ trương", chuyên viên trao đổi với các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ xin cấp giấy xác nhận về cơ chế mà lãnh đạo cục đưa ra.

2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm bị truy tố khung hình phạt đến chung thân

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 7.2018 - tháng 9.2024, 6 chuyên viên khi thẩm xét hồ sơ đã nhận tổng số tiền 12,7 tỉ đồng; chuyển cho bà Nga 8,1 tỉ đồng.

Viện KSND tối cao cáo buộc bà Nga phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu; phải chịu trách nhiệm hình sự với toàn bộ số tiền 12,7 tỉ đồng, trong đó hưởng lợi cá nhân 8,1 tỉ đồng. Đến nay, bị cáo tự nguyện nộp khắc phục 1,5 tỉ đồng.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ tháng 8.2025, nay bị truy tố theo điểm a khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến chung thân. Do bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, hiện nay tội danh nhận hối lộ không còn mức hình phạt tử hình.

2 vợ chồng cùng nhận hối lộ

Ngoài bà Trần Việt Nga, chồng của bị cáo này là ông Lê Hoàng, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng bệnh, cũng bị truy tố tội nhận hối lộ, theo quy định tại điểm a khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự.

Cáo trạng cho thấy, ông Hoàng từng giữ chức Trưởng phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm từ tháng 4.2016 - tháng 12.2020, sau đó là Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm từ tháng 11.2021 - tháng 4.2023.

Phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm là đơn vị được phân công thực hiện thẩm xét hồ sơ tham mưu cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm ký giấy tiếp nhận.

Ông Hoàng báo cáo Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong về việc có cá nhân, doanh nghiệp đưa tiền "cảm ơn" vì đã hướng dẫn, hỗ trợ cấp giấy, trung bình 4 triệu đồng/hồ sơ. Ông Phong đồng ý chủ trương nhận tiền.

Được "bật đèn xanh", ông Hoàng thống nhất với các chuyên viên tại Phòng Tiêu chuẩn và kiểm nghiệm về tỷ lệ chia tiền đối với mỗi bộ hồ sơ được cá nhân, doanh nghiệp đưa tiền.

Theo đó, chuyên viên 1 nhận 30%, chuyên viên 2 nhận 200.000 đồng/hồ sơ, cục trưởng nhận 30%, số còn lại chia cho lãnh đạo phòng và đưa vào quỹ để sử dụng chung.

Với vai trò trưởng phòng, từ tháng 7.2018 - tháng 6.2019, bị cáo Lê Hoàng đã thẩm định trình lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm ký 2.117 giấy tiếp nhận sản phẩm.

Các chuyên viên nhận hối lộ tổng số hơn 2 tỉ đồng, chuyển cho ông Hoàng 974 triệu đồng. Ông Hoàng chuyển cho ông Phong 500 triệu đồng, còn lại hưởng lợi cá nhân 474 triệu đồng.

Từ tháng 11.2021 - tháng 4.2023, khi chuyển sang làm Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, ông Hoàng trực tiếp thẩm định 5.727 bộ hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm.

Với cơ chế ăn chia tương tự, ông Hoàng được cấp dưới đưa cho 5 tỉ đồng. Sau khi chia cho lãnh đạo cục và một số cá nhân, bị cáo được hưởng 500 triệu đồng.

Như vậy, ông Hoàng phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số tiền nhận hối lộ hơn 7 tỉ đồng, hưởng lợi cá nhân 974 triệu đồng.

Ông Hoàng bị bắt tạm giam từ tháng 7.2025, đến tháng 11.2025 thì được chuyển sang biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh.