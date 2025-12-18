2 cựu Cục trưởng An toàn thực phẩm bị truy tố khung hình phạt đến chung thân

Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 55 bị can trong vụ bê bối tiêu cực xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan.

34 người bị cáo buộc tội nhận hối lộ. Trong đó, 2 cựu cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga cùng bị truy tố theo điểm a khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự, với khung hình phạt cao nhất đến chung thân. Do bộ luật Hình sự đã được sửa đổi, hiện nay tội danh nhận hối lộ không còn mức hình phạt tử hình.

21 người còn lại bị cáo buộc tội đưa hối lộ, gồm lãnh đạo nhiều doanh nghiệp liên quan mảng dược phẩm.

Hai bị can Trần Việt Nga (trái) và Nguyễn Thanh Phong ẢNH: T.H

"Luật ngầm" nhận hối lộ để hồ sơ qua cửa

Theo cáo trạng, từ 2018 - 2025, các lãnh đạo, cựu lãnh đạo, cán bộ thuộc Cục An toàn thực phẩm và một số cá nhân, doanh nghiệp đã có hành vi đưa, nhận hối lộ với số tiền rất lớn. Tiêu cực xảy ra trong quá trình thực hiện 3 thủ tục về thẩm định, cấp phép.

Thứ nhất là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Lợi dụng khó khăn, bất cập của quy định, các bị can thuộc Cục An toàn thực phẩm nhiều lần gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, kéo dài thời hạn.

Để "lọt cửa", các cá nhân, doanh nghiệp đã chi ngoài từ 5 - 10 triệu đồng/hồ sơ. Việc đưa, nhận tiền được chuyên viên báo cáo với trưởng phòng, trưởng phòng lại báo cáo cho cục trưởng biết và đồng ý.

Thứ hai là việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Từ tháng 8.2018, sau khi được phân công ký giấy xác nhận, bà Trần Việt Nga (khi đó là phó cục trưởng) đã chỉ đạo cấp dưới quán triệt cơ chế thu tiền ngoài mức phí nộp theo quy định để chuyển cho mình ít nhất 2 triệu đồng/hồ sơ.

Nhận lệnh, các chuyên viên thuộc Cục An toàn thực phẩm đề nghị phía doanh nghiệp nộp hồ sơ xác nhận quảng cáo phải chi từ 4 - 9 triệu đồng/hồ sơ thì mới được hướng dẫn, tạo điều kiện.

Thứ ba là thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP. Từ năm 2020 - 2024, Nguyễn Năng Mạnh (Giám đốc điều hành Công ty MediPhar, Công ty MediUSA) đã chi tiền cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm để được ưu ái, bỏ qua một số tồn tại khi cấp GMP; đồng thời sớm thẩm định, bỏ qua sai phạm, thiếu sót khi cấp lại GMP.

Cơ quan tiến hành tố tụng xác định, các bị can tại Cục An toàn thực phẩm đã nhận hối lộ tổng cộng 93,7 tỉ đồng trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận, 12,7 tỉ đồng trong quá trình cấp giấy xác nhận và hơn 1 tỉ đồng khi cấp GMP.

2 cựu cục trưởng hưởng lợi 52 tỉ đồng

Về trách nhiệm cá nhân, Viện KSND tối cao cáo buộc bị can Nguyễn Thanh Phong với vai trò là cục trưởng đã có hành vi chỉ đạo, thống nhất việc cho các chuyên viên nhận tiền hối lộ của các cá nhân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các thủ tục và thống nhất cơ chế ăn chia hưởng lợi cá nhân.

Ông Phong phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ 94,8 tỉ đồng đối với sai phạm xảy ra khi cấp giấy tiếp nhận và GMP; trong đó hưởng lợi 43,9 tỉ đồng.

Bị can Trần Việt Nga với vai trò phó cục trưởng phụ trách việc thẩm xét hồ sơ cấp giấy xác nhận (sau này là cục trưởng), đã chỉ đạo, yêu cầu cấp dưới nhận hối lộ của các cá nhân, doanh nghiệp nộp hồ sơ để chia nhau hưởng lợi cá nhân.

Bà Nga phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số tiền nhận hối lộ trong việc cấp giấy xác nhận là 12,7 tỉ đồng; trong đó hưởng lợi cá nhân hơn 8 tỉ đồng.

Hai cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn, lần lượt bị cáo buộc nhận hối lộ, hưởng lợi cá nhân 8,6 tỉ đồng và 4,3 tỉ đồng.

Bị can Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm, thuộc Cục An toàn thực phẩm, nhận hối lộ và hưởng lợi cá nhân 10,2 tỉ đồng.