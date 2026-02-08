Cháy nhà ở TP.HCM, cảnh sát lao vào lửa dữ cứu 4 người dân thoát nạn

Sáng 8.2, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy căn nhà ở kết hợp kinh doanh tại phường Tân Hưng (quận 7 cũ).

Hiện trường vụ cháy ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Rạng sáng nay, người dân sống trên đường 36 (phường Tân Hưng) đang ngủ thì giật mình bởi tiếng la hét. Chạy tới kiểm tra, mọi người phát hiện căn nhà 2 tầng trên đường này đang cháy lớn, khói bốc lên dữ dội. Mọi người hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Lúc này, trong căn nhà có 2 người lớn và 2 trẻ em kẹt lại.

Theo báo cáo từ cơ quan chức năng, lúc 2 giờ 31 phút ngày 8.2, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM nhận tin báo từ người dân về vụ cháy tại căn nhà số 15B đường 36, phường Tân Hưng.

Ngay sau đó, đơn vị đã điều động 2 xe chữa cháy cùng 20 chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Tại thời điểm xảy ra cháy, ngọn lửa bùng phát ở tầng trệt căn nhà, nơi chứa nhiều đồ đạc và phương tiện, trong khi phía trên có người đang mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đã triển khai công tác cứu nạn, tiếp cận tầng 1 và đưa 4 nạn nhân ra ngoài an toàn.

Các nạn nhân gồm bà Đ.T.H (34 tuổi), bà L.P.T (30 tuổi) cùng 2 trẻ em là Đ.T.V (5 tuổi) và Đ.T.M (3 tuổi).

Song song với cứu người, lực lượng Cảnh sát PCCC đã triển khai 3 lăng B và 1 đường vòi truyền tiếp nước để khống chế đám cháy. Đến khoảng 2 giờ 58 phút, đám cháy được khống chế và đến 3 giờ 20 phút thì được dập tắt hoàn toàn.

Qua điều tra cơ bản, căn nhà có tổng diện tích khoảng 210 m², trong đó diện tích bị cháy khoảng 70 m². Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song đã làm cháy một xe máy hiệu PCX, một xe đạp, một bàn máy vi tính cùng nhiều quần áo và vật dụng sinh hoạt đã qua sử dụng. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 70 triệu đồng.

Cảnh sát phá cửa cứu người ẢNH: CACC

Cảnh sát chữa cháy tại hiện trường ẢNH: CACC

Gia đình được cảnh sát giải cứu ra ngoài an toàn ẢNH: CACC

Đến 3 giờ 53 phút cùng ngày, lực lượng chức năng hoàn tất công tác, thu hồi phương tiện và trở về đơn vị. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.