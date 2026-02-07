Cháy khách sạn cũ đang sửa chữa ở TP.HCM

Sáng 7.2, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại tòa nhà 5 tầng trên đường Hồ Hảo Hớn, phường Cầu Ông Lãnh (quận 1 cũ, TP.HCM), khiến người dân sinh sống và làm việc trong khu vực hốt hoảng.

Hiện trường vụ cháy sáng 7.2 ẢNH: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8 giờ cùng ngày, ngọn lửa bùng phát từ khu vực tầng thượng của tòa nhà vốn là khách sạn cũ, hiện đang đóng cửa để sửa chữa. Thời điểm xảy ra cháy, bên trong công trình không có người. Do gặp vật liệu dễ cháy, lửa kèm khói đen bốc lên cao.

Ghi nhận từ đoạn video do người dân quay lại cho thấy, đám cháy bùng lên dữ dội ở phần mái, tạo thành cột khói đen dày đặc. Toàn bộ khu vực tầng thượng bị lửa bao trùm, khói che kín mặt tiền tòa nhà, khiến tầm nhìn ở khu vực phía trước bị hạn chế. Bên dưới, nhiều người dân đứng từ xa theo dõi, không ít người dùng điện thoại ghi lại diễn biến vụ việc.

Khoảng 15 phút sau, đám cháy cơ bản được dập tắt ẢNH: CTV

Phát hiện sự cố, các hộ dân liền kề nhanh chóng hô hoán, chủ động di tản người và tài sản ra khu vực an toàn. Một số nhân chứng cho biết trong lúc đám cháy bùng phát, họ nghe nhiều tiếng nổ phát ra từ phía trên. Việc chữa cháy ban đầu gặp nhiều khó khăn do đám cháy nằm trên cao, phía ngoài công trình lại có hệ thống giàn giáo và lưới bao che phục vụ sửa chữa.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều nhiều xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Các mũi chữa cháy được triển khai khẩn trương, trong đó lực lượng chức năng sử dụng thang cao, phun nước trực tiếp từ trên xuống khu vực cháy để khống chế ngọn lửa và ngăn nguy cơ cháy lan sang nhà xung quanh. Khoảng 15 phút sau, đám cháy cơ bản được dập tắt.

Cơ quan chức năng xác nhận vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.