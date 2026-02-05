Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Công an TP.HCM tuyên truyền phòng cháy cho cư dân quốc tế bằng tiếng Anh

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
05/02/2026 10:36 GMT+7

Không cần phiên dịch, Cảnh sát PCCC TP.HCM trực tiếp tuyên truyền kiến thức phòng cháy nổ bằng tiếng Anh cho cư dân quốc tế.

Ngày 5.2, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 16 (Phòng PC07 - Công an TP.HCM) cho biết đơn vị vừa tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn cháy nổ bằng tiếng Anh cho cộng đồng cư dân quốc tế đang sinh sống tại Khu đô thị Vinhomes Central Park (phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

Công an TP . HCM tuyên truyền phòng cháy bằng tiếng Anh cho cư dân quốc tế năm 2026 - Ảnh 1.

Cảnh sát PCCC TP.HCM tuyên truyền cháy nổ bằng tiếng Anh

ẢNH: CACC

Trong bối cảnh TP.HCM là địa phương có đông người nước ngoài sinh sống và làm việc, việc truyền đạt kiến thức an toàn PCCC đòi hỏi không chỉ nghiệp vụ chuyên môn mà còn cần khả năng giao tiếp ngoại ngữ.

Tại buổi tuyên truyền, không sử dụng phiên dịch viên, các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp đứng lớp, nói tiếng Anh để hướng dẫn kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ cho cư dân.

Công an TP . HCM tuyên truyền phòng cháy bằng tiếng Anh cho cư dân quốc tế năm 2026 - Ảnh 2.

Chiến sĩ PCCC hướng dẫn cư dân sử dụng bình chữa cháy xách tay

ẢNH: CACC

Toàn bộ nội dung tuyên truyền được lực lượng cảnh sát chuẩn bị bằng tiếng Anh, giúp cư dân dễ tiếp cận, tương tác, chủ động trao đổi và đặt câu hỏi liên quan đến công tác bảo đảm an toàn cháy nổ tại nơi sinh sống.

Buổi tuyên truyền thu hút khoảng 80 cư dân đến từ các tòa nhà Park 7 và Landmark 5 tham gia. Nội dung được triển khai theo hình thức kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào việc nhận diện nguy cơ cháy nổ trong căn hộ cao tầng, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay, giới thiệu hệ thống báo cháy thông minh và cách cài đặt, sử dụng ứng dụng Help 114 để liên hệ lực lượng cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Công an TP . HCM tuyên truyền phòng cháy bằng tiếng Anh cho cư dân quốc tế năm 2026 - Ảnh 3.

Người nước ngoài được các chiến sĩ cảnh sát PCCC hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

ẢNH: CACC

Nhiều cư dân tỏ ra hào hứng khi được trực tiếp thực hành dập tắt đám cháy giả định, qua đó nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp và ý thức phòng ngừa cháy nổ.

Việc tuyên truyền PCCC bằng tiếng Anh được đánh giá là cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa cháy nổ, đồng thời xây dựng hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện trong thời kỳ hội nhập.

Tin liên quan

Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh

Công an TP.HCM triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh

Lực lượng Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh, qua đó bắt giữ, làm việc với 36 đối tượng.

Khám phá thêm chủ đề

Cháy nổ tuyên truyền cảnh sát pccc tp.hcm TP.HCM phòng cháy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận