Công an TP.HCM tuyên truyền phòng cháy cho cư dân quốc tế bằng tiếng Anh

Ngày 5.2, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 16 (Phòng PC07 - Công an TP.HCM) cho biết đơn vị vừa tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến kiến thức an toàn cháy nổ bằng tiếng Anh cho cộng đồng cư dân quốc tế đang sinh sống tại Khu đô thị Vinhomes Central Park (phường Thạnh Mỹ Tây, quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM).

Cảnh sát PCCC TP.HCM tuyên truyền cháy nổ bằng tiếng Anh ẢNH: CACC

Trong bối cảnh TP.HCM là địa phương có đông người nước ngoài sinh sống và làm việc, việc truyền đạt kiến thức an toàn PCCC đòi hỏi không chỉ nghiệp vụ chuyên môn mà còn cần khả năng giao tiếp ngoại ngữ.

Tại buổi tuyên truyền, không sử dụng phiên dịch viên, các cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp đứng lớp, nói tiếng Anh để hướng dẫn kỹ năng PCCC và cứu nạn cứu hộ cho cư dân.

Chiến sĩ PCCC hướng dẫn cư dân sử dụng bình chữa cháy xách tay ẢNH: CACC

Toàn bộ nội dung tuyên truyền được lực lượng cảnh sát chuẩn bị bằng tiếng Anh, giúp cư dân dễ tiếp cận, tương tác, chủ động trao đổi và đặt câu hỏi liên quan đến công tác bảo đảm an toàn cháy nổ tại nơi sinh sống.

Buổi tuyên truyền thu hút khoảng 80 cư dân đến từ các tòa nhà Park 7 và Landmark 5 tham gia. Nội dung được triển khai theo hình thức kết hợp giữa lý thuyết và thực hành, tập trung vào việc nhận diện nguy cơ cháy nổ trong căn hộ cao tầng, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay, giới thiệu hệ thống báo cháy thông minh và cách cài đặt, sử dụng ứng dụng Help 114 để liên hệ lực lượng cứu hộ khi xảy ra sự cố.

Người nước ngoài được các chiến sĩ cảnh sát PCCC hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy ẢNH: CACC

Nhiều cư dân tỏ ra hào hứng khi được trực tiếp thực hành dập tắt đám cháy giả định, qua đó nâng cao kỹ năng xử lý tình huống khẩn cấp và ý thức phòng ngừa cháy nổ.

Việc tuyên truyền PCCC bằng tiếng Anh được đánh giá là cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác phòng ngừa cháy nổ, đồng thời xây dựng hình ảnh lực lượng Cảnh sát PCCC TP.HCM chuyên nghiệp, hiện đại và thân thiện trong thời kỳ hội nhập.