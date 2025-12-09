Hé lộ nguyên nhân vụ cháy nổ trong phòng ngủ khiến người đàn ông tử vong ở TP.HCM

Liên quan vụ cháy nổ trong phòng ngủ khiến một người đàn ông tử vong, ngày 9.12, nguồn tin PV Thanh Niên cho biết, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bước đầu đã làm rõ nguyên nhân và đang củng cố hồ sơ.

Bên trong hiện trường vụ cháy nổ khiến người đàn ông tử vong ẢNH: THANH NIÊN

Theo điều tra ban đầu, sáng 6.12, trên địa bàn phường Hiệp Bình (thành phố Thủ Đức cũ) xảy ra vụ cháy nổ tại nhà dân trong hẻm thuộc đường số 4, khu phố 29, khiến một người đàn ông tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông T.C.T (47 tuổi, hộ khẩu thường trú tại quận Bình Thạnh cũ), sinh sống cùng vợ và 2 người con tại căn nhà nói trên.

Theo người dân khu vực, khoảng 7 giờ cùng ngày (6.12), họ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà của ông T., sau đó tường gạch bị thủng, khói lửa theo lỗ thủng bốc ra dữ dội. Người dân chạy tới kiểm tra thì phát hiện cháu bé 9 tuổi (con của ông T.) đang ở tầng trệt, nên đưa ra ngoài an toàn.

Trước đó khoảng 30 phút, vợ và người con lớn của ông T. đã rời khỏi nhà.

Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt dập tắt đám cháy, tìm kiếm, cứu nạn, khám nghiệm hiện trường.

Khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện ông T. tử vong trong phòng ngủ ở tầng lầu với thi thể bị cháy đen. Tại hiện trường, phòng ngủ kết cấu tường gạch bị phá hủy gần hết, tài sản bên trong bị thiêu rụi, dù thời gian đám cháy bùng phát đến lúc được dập tắt là rất ngắn, cho thấy lửa bùng lên rất đột ngột, sức nóng lớn.

Thời gian cháy ngắn song cấu kiện phòng ngủ bằng tường gạch bị hư hỏng nặng ẢNH: CTV

Cơ quan chức năng sau đó ghi nhận căn phòng này được khóa chốt từ bên trong, không có dấu hiệu đột nhập. Tại đây có chất lỏng gây cháy, nghi là xăng và chiếc can nhựa đã bị cháy rụi.

Ngoài khu vực phòng ngủ (khoảng 20 m2) bị cháy hư hỏng, các khu vực còn lại trong nhà gần như không bị ảnh hưởng. Cơ quan chức năng nghi ngờ điểm xuất phát cháy từ bên trong phòng ngủ này.

Bên cạnh đó, sau khi vợ và người con lớn rời khỏi nhà ít phút, ông T. đuổi con nhỏ xuống tầng trệt.

Làm rõ chất cháy và chiếc can nhựa tại hiện trường, cơ quan chức năng ghi nhận trước ngày xảy ra vụ việc, ông T. đã đi mua xăng đựng trong chiếc can 5 lít, sau đó chở lòng vòng qua một số địa bàn thành phố Thủ Đức cũ, trước khi đưa về nhà.

Rạng sáng 6.12, ông T. trằn trọc không ngủ, đi bộ rời khỏi nhà rồi trở về. Đến 7 giờ cùng ngày thì xảy ra vụ việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc.