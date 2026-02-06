Phường Gò Vấp siết thẩm mỹ 'chui', khu CityLand là điểm 'nóng'

Liên quan loạt bài điều tra Thẩm mỹ “chui” bủa vây, ngày 6.2, đại diện UBND phường Gò Vấp (quận Gò Vấp cũ, TP.HCM) cho biết địa phương đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, kịp thời phát hiện, xử lý các cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người dân và an ninh trật tự trên địa bàn.

Hình ảnh PV ghi nhận tại cơ sở thẩm mỹ "chui" Liên Trần, nơi vừa bị cơ quan chức năng phường Gò Vấp xử lý ẢNH: THANH NIÊN

Theo UBND phường Gò Vấp, trước đó, ngày 21.1, Công an phường đã có văn bản báo cáo HĐND và UBND phường về tình hình hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ. Qua nắm tình hình, hoạt động thẩm mỹ “chui” thời gian gần đây diễn biến ngày càng tinh vi, có xu hướng né tránh sự quản lý của cơ quan chức năng bằng cách núp bóng các cơ sở làm đẹp nhỏ lẻ, hoạt động kín kẽ trong khu dân cư.

Đáng lo ngại, nhiều cơ sở để người không có chứng chỉ hành nghề trực tiếp thực hiện tiêm chích, tiểu phẫu, gây ra những tai biến khó lường, thậm chí có nguy cơ dẫn đến tử vong cho khách hàng. Bên cạnh đó, vì lợi nhuận, không ít cơ sở thẩm mỹ không phép quảng cáo sai phạm vi hoạt động trên báo chí và các nền tảng mạng xã hội, khiến người dân dễ nhầm lẫn và sử dụng các dịch vụ chưa được thẩm định, tiềm ẩn rủi ro lớn về sức khỏe.

Từ khi thành lập phường Gò Vấp đến nay, Công an phường đã phối hợp Phòng Văn hóa - xã hội phường và Phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM (PC06) kiểm tra, phát hiện nhiều trường hợp vi phạm liên quan hoạt động thẩm mỹ. Các lỗi phổ biến gồm: chưa được cấp giấy phép hoạt động, không có giấy phép hành nghề, thiếu giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự, biển hiệu không đúng quy định, không niêm yết giá dịch vụ và nội dung quảng cáo không phù hợp với hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế.

Đa số cơ sở thẩm mỹ trên địa bàn cho hay, chủ yếu tư vấn, quảng bá dịch vụ; khi khách hàng lựa chọn dịch vụ có can thiệp sâu thì chuyển sang thực hiện tại các bệnh viện đã liên hệ từ trước. Tuy nhiên, hiện vẫn ghi nhận nhiều cơ sở thẩm mỹ “chui” hoạt động trong khu dân cư CityLand - điểm nóng trên địa bàn. Có thể kể đến: Thẩm mỹ Sanghee (đường số 12), Học viện Thẩm mỹ Maria (đường số 12), Thẩm mỹ viện quốc tế CT LINE (đường số 1), Thẩm mỹ viện Heejin (đường số 12)… Sau kiểm tra, đoàn chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính, buộc chủ cơ sở tháo gỡ nội dung quảng cáo sai quy định và chấn chỉnh hoạt động.

Đáng chú ý, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhiều trường hợp người nước ngoài tìm đến các cơ sở thẩm mỹ “chui” để làm đẹp. Khách hàng nước ngoài chủ yếu biết đến các địa chỉ này thông qua môi giới, người quen giới thiệu hoặc mạng xã hội, do thủ tục nhanh và chi phí thấp hơn so với nhiều quốc gia khác. Theo Công an phường Gò Vấp, đây là xu hướng tiềm ẩn nhiều hệ lụy, nếu xảy ra tai biến sẽ rất phức tạp trong xử lý.

Từ thực trạng trên, Công an phường Gò Vấp đã đề xuất UBND phường chỉ đạo tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức người dân, siết chặt quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở thẩm mỹ vi phạm. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền để người dân chủ động lựa chọn cơ sở có giấy phép, người hành nghề đủ điều kiện, sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Đồng thời, kiên quyết tái kiểm tra các cơ sở sau xử phạt, đình chỉ dứt điểm những trường hợp cố tình tái phạm, làm trong sạch địa bàn.

Thời gian qua, UBND phường Gò Vấp đã liên tục kiểm tra, tuyên truyền đến hàng loạt cơ sở thẩm mỹ. Đồng thời tiếp nhận nhiều nguồn tin phản ánh từ người dân và phối hợp các đơn vị liên quan giám sát, xử lý các điểm có dấu hiệu hoạt động không phép.

Gần nhất, ngày 2.2, tổ công tác gồm gần 30 cán bộ thuộc UBND phường phối hợp Công an phường và lực lượng quân sự bất ngờ kiểm tra cơ sở tại số 230/27 đường Thống Nhất. Qua kiểm tra, đoàn đã lập biên bản đối với Trần Thị Liên (30 tuổi, quê Tuyên Quang) về hành vi quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép, với mức phạt từ 30 - 40 triệu đồng, buộc tháo gỡ toàn bộ nội dung quảng cáo, chấm dứt hoạt động trái phép và giao lực lượng giám sát trong thời hạn 10 ngày.

Cơ sở này từng quảng cáo đào tạo học viên thẩm mỹ với mức học phí từ 15 triệu đến hàng trăm triệu đồng. Đây cũng là cơ sở mà trước đó, PV Thanh Niên đã thâm nhập, ghi nhận nhiều hoạt động đào tạo, tiêm chích, tiểu phẫu trái phép trên người thật.

Trước đó, ngày 15.1, từ nguồn tin Báo Thanh Niên, Sở Y tế TP.HCM phối hợp UBND và Công an phường Gò Vấp đột xuất kiểm tra một cơ sở thẩm mỹ “chui” trong căn nhà thuê trên đường số 9 (khu dân cư CityLand), phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng và xử phạt hơn 200 triệu đồng.

Các học viên vô tư thực hành trên cơ thể người ẢNH: THANH NIÊN

UBND phường Gò Vấp khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp Công an phường và các đơn vị liên quan rà soát, lập kế hoạch kiểm tra chuyên đề trong thời gian tới, quyết liệt xử lý thẩm mỹ “chui”, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân và giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.