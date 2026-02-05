Thẩm mỹ 'chui' bủa vây: Phải triệt tiêu tận gốc

X Ử LÝ TẬN GỐC VI PHẠM

Theo Sở Y tế, hiện TP.HCM có 13 bệnh viện (BV) công lập, 16 BV đa khoa tư nhân, 5 phòng khám đa khoa có chuyên khoa thẩm mỹ và 24 BV, 345 phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ.

Đối với các cơ sở chăm sóc sắc đẹp không sử dụng biện pháp xâm lấn, không dùng máy laser như spa, chăm sóc da, massage… thì không thuộc diện cấp phép khám, chữa bệnh. Tuy nhiên, Sở Y tế vẫn phối hợp chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng theo dõi, kiểm tra, xử lý khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Sau khi hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, phạm vi quản lý của ngành y tế TP.HCM mở rộng, số lượng cơ sở thẩm mỹ gia tăng. Cùng với đó, xuất hiện tình trạng tổ chức, cá nhân lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo, tư vấn và thực hiện trái phép các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn tại nhà riêng hoặc cơ sở không phép.

Cận cảnh cắt mí mắt do học viên thực hành ẢNH: THANH NIÊN

Trong năm 2025, Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra chuyên đề và đột xuất các cơ sở thẩm mỹ, spa, chăm sóc da; qua đó ban hành 112 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng số tiền hơn 6,1 tỉ đồng. Nhiều cơ sở bị đình chỉ hoạt động, buộc tháo gỡ quảng cáo sai quy định và khắc phục hậu quả theo quy định pháp luật. Nhiều cơ sở sau xử phạt được đưa vào danh sách theo dõi, giám sát trọng điểm ("danh sách đen") để phục vụ kiểm tra đột xuất.

Đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, vượt thẩm quyền xử lý hành chính, Sở Y tế chủ động chuyển hồ sơ sang cơ quan công an. Thời gian qua, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một số cơ sở, cá nhân núp bóng thẩm mỹ về các hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "lừa dối khách hàng". Điển hình là các vụ việc tại AC International, BK Dong Yang, Ho.pital SW... Hiện Sở Y tế tiếp tục phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ điều tra những trường hợp vi phạm khác.

"Những vụ việc trên cho thấy tính chất tinh vi, có tổ chức của hoạt động thẩm mỹ không phép, đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Y tế và Công an TP.HCM, cũng như quyết tâm xử lý tận gốc vi phạm, không chỉ dừng ở xử phạt hành chính, nhằm bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người dân", TS-BS Nguyễn Hồng Chương nói.

Bên trong một cơ sở thẩm mỹ "chui" trên địa bàn P.Gò Vấp do PV Thanh Niên ghi lại ẢNH: THANH NIÊN

N HẬN DIỆN THỦ ĐOẠN THẨM MỸ "CHUI"

Theo Sở Y tế TP.HCM, các cơ sở thẩm mỹ "chui" thường sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để qua mặt cơ quan quản lý và đánh vào tâm lý khách hàng. Phổ biến nhất là quảng cáo dịch vụ thẩm mỹ, chăm sóc da trên mạng xã hội với giá rẻ, khuyến mãi sâu, sau đó tư vấn, "vẽ" thêm nhiều dịch vụ khác với chi phí cao hơn. Các cơ sở này thường sử dụng nhân viên tư vấn, kỹ thuật viên không phải bác sĩ, không có chứng chỉ hành nghề để tư vấn và thực hiện các dịch vụ có yếu tố xâm lấn.

Một thủ đoạn khác là đặt tên cơ sở mang yếu tố "quốc tế", "viện", "hospital", "clinic" nhằm gây nhầm lẫn về tính pháp lý và năng lực chuyên môn. Nhiều cơ sở không cung cấp thông tin rõ ràng về địa chỉ, thường xuyên thay đổi địa điểm, tên gọi hoặc hoạt động tại nhiều nơi để né tránh kiểm tra.

"Người dân có thể nhận diện thẩm mỹ "chui" qua các dấu hiệu như: chỉ giao dịch qua mạng xã hội; không cung cấp giấy phép hợp pháp; địa chỉ không cố định; sử dụng người không phải bác sĩ; quảng cáo sai sự thật hoặc vượt phạm vi chuyên môn được cấp phép", TS-BS Nguyễn Hồng Chương nói.

Các học viên không qua trường lớp nhưng “mạnh tay” mổ xẻ ẢNH: THANH NIÊN

S IẾT CHẶT QUẢN LÝ, BỊT KÍN KẼ HỞ

Trước thực trạng thẩm mỹ "chui" diễn biến phức tạp, Sở Y tế đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Theo đó, Sở tăng cường kiểm tra chuyên đề, đột xuất các cơ sở thẩm mỹ, spa, chăm sóc da; tập trung vào những nơi có dấu hiệu vi phạm, bị phản ánh nhiều lần hoặc nằm trong danh sách giám sát trọng điểm; đồng thời phối hợp Công an TP.HCM điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu hình sự, không để kéo dài hoặc bỏ lọt vi phạm nghiêm trọng.

Song song đó, Sở Y tế phối hợp các đơn vị liên quan kiểm soát hoạt động quảng cáo dịch vụ y tế trên không gian mạng; kịp thời phát hiện, xử lý nội dung quảng cáo sai sự thật, vượt phạm vi chuyên môn. Ngành y tế từng bước ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI) để nhận diện, sàng lọc dấu hiệu vi phạm trong quảng cáo trực tuyến; tiếp tục duy trì, nâng cấp hệ thống tiếp nhận phản ánh của người dân; xác minh và xử lý kịp thời, đúng quy định. Kết quả xử lý vi phạm được công khai nhằm tăng tính răn đe, minh bạch và tạo điều kiện để người dân tham gia giám sát.

Sở Y tế khuyến cáo người dân chủ động tìm hiểu, lựa chọn các cơ sở thẩm mỹ được cấp phép hợp pháp; kiểm tra phạm vi hoạt động chuyên môn, danh sách bác sĩ hành nghề trước khi sử dụng dịch vụ. Cần thận trọng với quảng cáo giá rẻ, khuyến mãi bất thường trên mạng xã hội, đặc biệt là hình thức tư vấn qua livestream nhưng không công khai đầy đủ thông tin pháp lý.

Trước khi sử dụng dịch vụ, người dân nên tra cứu thông tin cơ sở khám, chữa bệnh và người hành nghề trên Cổng tra cứu hành nghề y, dược của Sở Y tế. Khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ thẩm mỹ "chui", cần kịp thời phản ánh qua các kênh tiếp nhận chính thức để cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Ngày 15.1, Sở Y tế TP.HCM đã có công văn gửi Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM; các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các xã, phường, đặc khu và các cơ quan truyền thông, đề nghị phối hợp tuyên truyền đến người dân khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ thẩm mỹ trên địa bàn.