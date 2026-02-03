Một hệ thống đào tạo ngầm đang hoạt động rầm rộ, công khai tuyển sinh, thu học phí, bày cho học viên (HV) cách kiếm lời, thậm chí hướng dẫn cách đối phó tai biến và né tránh sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Thẩm mỹ chui bủa vây - Kỳ 2: Rùng mình cảnh học viên 'tập mổ' trên người thật

KHÔNG CẦN HỌC Y, CHỈ CẦN ĐAM MÊ!?

Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, chỉ cần gõ các từ khóa "đào tạo nâng mũi", "học tiêm filler", "học cắt mí", hàng loạt hội nhóm và trang cá nhân quảng bá khóa học thẩm mỹ lập tức xuất hiện.

Sáng 27.12.2025, PV liên hệ chủ tài khoản Facebook tên N.H.Y (địa chỉ trên đường số 30, P.An Nhơn), người này khẳng định: "Không cần học y, chỉ cần có đam mê là làm được". Theo Y., HV chỉ cần thực hành 4 - 5 mẫu đã "cứng tay", có thể trực tiếp làm cho khách.

Y. còn vẽ ra viễn cảnh lợi nhuận khủng: "Sụn Hàn Quốc (sụn để nâng mũi - PV) giá nhập khoảng 1 triệu đồng, sụn Mỹ khoảng 5 triệu đồng, nhưng mỗi ca làm có thể lời từ 10 - 15 triệu đồng". Để nhanh có khách, Y. sẵn sàng cung cấp hình ảnh khách hàng đã làm đẹp để HV sử dụng đăng bài marketing, "câu dẫn" người mới.

Các học viên thực hành nâng mũi cho người phụ nữ ẢNH: THANH NIÊN

Cận cảnh tiêm filler trên mặt khách ẢNH: THANH NIÊN

Đặc biệt, người này hướng dẫn HV cách tránh bị cơ quan chức năng phát hiện bằng cách đăng ký kinh doanh gội đầu, massage ở tầng trệt để hợp thức hóa hoạt động, trong khi tầng trên vẫn lén lút phẫu thuật thẩm mỹ.

Về bằng cấp đào tạo, Y. thừa nhận: Chỉ cấp bằng đào tạo nội bộ, về mặt pháp lý thì không có giá trị gì; tuy nhiên tấm bằng này vẫn được sử dụng để HV quảng cáo, tạo vỏ bọc "chuyên nghiệp" khi hành nghề.

Chiều cùng ngày, PV có mặt tại cơ sở của O.N (địa chỉ trên đường Lê Đức Thọ, P.An Hội Tây). Cũng như Y., người chủ tên O. nói việc đào tạo "không chính quy", nhưng khẳng định chỉ cần "lách luật" có thể mở tiệm gội đầu để trá hình, bên trong làm dịch vụ thẩm mỹ. "Như vậy là hoàn toàn bình thường", O. nói, đồng thời trấn an: "Việc làm tiểu phẫu nhỏ, không có rủi ro gì đâu".

