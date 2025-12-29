Ngực biến dạng do tiêm filler làm đẹp

Các bác sĩ Bệnh viện Da liễu T.Ư (Hà Nội) mới đây tiếp nhận bệnh nhân nữ 30 tuổi vào điều trị trong tình trạng bầu vú phải biến dạng, sưng viêm, sau 1 tháng tiêm filler.

Người bệnh cho biết, khoảng 1 tháng trước khi nhập viện, cô đã sử dụng dịch vụ tiêm filler HA vào ngực tại cơ sở không rõ tên hiệu. Sau tiêm khoảng 2 tuần, ngực có u cục cứng, bầu ngực sưng đỏ, đau hơn nhiều.

Hình ảnh bầu ngực phải được phẫu thuật tháo mủ và nạo bỏ tổ chức hoại tử sau tiêm chất làm đầy filler ẢNH: BVCC

Tại Bệnh viện Da liễu T.Ư, qua kết quả khám và một số chỉ định cận lâm sàng, nữ bệnh nhân được hội chẩn và chẩn đoán là áp xe vú phải sau tiêm filler (biến chứng sau tiêm chất làm đầy).

Bệnh nhân được phẫu thuật lấy bỏ tổ chức mô tuyến vú, tổ chức mô mỡ hoại tử và dịch mủ (khoảng 150 ml hỗn dịch), đặt dẫn lưu bơm rửa khoang áp xe. Hiện bệnh nhân sức khỏe ổn định.

Nhiều nguy cơ khi tiêm filler ngực

Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Hữu Quang, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu T.Ư, nâng ngực bằng tiêm filler HA từng được quảng cáo là "nhanh, không phẫu thuật, không đau, không cần nghỉ dưỡng, nhưng đây là phương pháp tiềm ẩn rất nhiều biến chứng nguy hiểm.

"Không có phương pháp làm đẹp nào vừa rẻ, nhanh, không phẫu thuật mà lại an toàn tuyệt đối. Với nâng ngực, an toàn phải đặt lên hàng đầu, đừng đánh đổi sức khỏe chỉ vì lời quảng cáo", bác sĩ Quang đặc biệt lưu ý.

Bác sĩ Quang phân tích, ngực là vùng mô lớn, nhiều mạch máu, hệ bạch huyết và đặc biệt là cấu trúc mô tuyến vú. Filler không được thiết kế để tiêm với khối lượng lớn vào vùng này. Nhiều loại filler dùng nâng ngực là sản phẩm trôi nổi, không được cấp phép, là silicone lỏng, filler công nghiệp, chất làm đầy không rõ nguồn gốc.

Sau tiêm filer, không thể kiểm soát sự lan tỏa của chất này trong mô ngực, dễ gây biến dạng, vón cục, viêm nhiễm kéo dài; ngực cứng, lồi lõm và đau khi chạm; ngực bị viêm nhiễm, áp xe, hoại tử (sưng nóng, đỏ, đau) kéo dài; có thể phải phẫu thuật nạo vét mô viêm.

Đáng lưu ý, filler tiêm tại ngực có nguy cơ di chuyển chảy xuống bụng, nách, lưng, gây biến dạng cơ thể nghiêm trọng, rất khó xử lý. Thậm chí, chất này gây tắc mạch, hoại tử mô; hoại tử da. Ngay cả khi phẫu thuật cũng không đảm bảo phục hồi như ban đầu, hầu như không thể lấy filler ra hoàn toàn.

Đồng thời, filler cản trở siêu âm, nhũ ảnh, khó phát hiện sớm nếu có tổn thương ác tính.