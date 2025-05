Kiểm tra toàn quốc, chấn chỉnh vi phạm quảng cáo thực phẩm

Đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, hậu kiểm, việc quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, trang thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan.

Thực hiện công khai, cảnh báo các đường link, địa chỉ vi phạm để người tiêu dùng tránh mua và sử dụng sản phẩm thực phẩm, thực phẩm chức năng trên các đường link, địa chỉ đó, tránh gây ảnh hưởng sức khỏe và kinh tế.

Đó là đề nghị của Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) tại công văn do Cục trưởng Trần Việt Nga ký ban hành hôm nay 6.5, gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; Sở An toàn thực phẩm TP.HCM; Ban quản lý an toàn thực phẩm TP.Đà Nẵng và chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm của các tỉnh, thành trên cả nước.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị kiểm tra, hậu kiểm toàn quốc về quảng cáo thực phẩm, thực phẩm chức năng trên mạng xã hội, trang thương mại điện tử ẢNH: CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Với các trường hợp không xác định được chủ thể thực hiện hành vi vi phạm quảng cáo, Cục An toàn thực phẩm đề nghị các đơn vị trên phối hợp với cơ quan chức năng: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch địa phương, hoặc Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) - cơ quan quản lý các trang mạng xã hội, website; Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương) - cơ quan quản lý trang thương mại điện tử, sàn thương mại điện tử, để xác định chủ thể và xử lý theo quy định hiện hành.

Theo ông Chu Quốc Thịnh, Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, mới đây, qua hậu kiểm về thực hiện quy định đăng ký bản công bố và tự công bố, sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, Cục An toàn thực phẩm phát hiện một số sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe được quảng cáo và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử mà chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm. Trong đó, có các sản phẩm trà được quảng cáo thổi phồng là có tác dụng tiêu u ác, u lành, trị ung thư.