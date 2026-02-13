Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Xác minh clip bảo vệ Khu đô thị Vạn Phúc hăm dọa tài xế công nghệ

Trần Duy Khánh - Ngọc Lê
13/02/2026 20:46 GMT+7

Công an vào cuộc xác minh đoạn clip ghi cảnh một bảo vệ tại Khu đô thị Vạn Phúc (TP.HCM) có lời lẽ chửi bới, hăm dọa tài xế xe công nghệ, gây bức xúc trên mạng xã hội.

Ngày 13.2, nguồn tin từ Công an phường Hiệp Bình, TP.HCM cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc một nhân viên bảo vệ tại Khu đô thị Vạn Phúc có hành vi chửi bới, hăm dọa tài xế xe công nghệ.

TP.HCM: Xác minh clip bảo vệ khu đô thị Vạn Phúc hăm dọa tài xế công nghệ - Ảnh 1.

Công an làm việc với bảo vệ có hành vi chửi bới, hăm dọa tài xế xe công nghệ

ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 11.2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người mặc đồng phục bảo vệ của Khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình) to tiếng, dùng lời lẽ xúc phạm và đe dọa một tài xế xe công nghệ. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều bình luận, bày tỏ bức xúc trước cách ứng xử của người bảo vệ.

TP.HCM: Xác minh clip bảo vệ khu đô thị Vạn Phúc hăm dọa tài xế công nghệ - Ảnh 2.

Bảo vệ đe dọa tài xế xe công nghệ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay khi nắm thông tin, Công an phường Hiệp Bình đã rà soát, xác minh và mời người liên quan là N.V.C (41 tuổi, quê TP.Đà Nẵng, hiện cư trú tại phường Hiệp Bình), nhân viên bảo vệ, đến làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị người dân và lực lượng bảo vệ tại các khu dân cư, khu đô thị khi làm nhiệm vụ cần giữ thái độ chuẩn mực, ứng xử đúng quy định; các mâu thuẫn phát sinh nên được giải quyết ôn hòa, thông qua cơ quan chức năng. Những hành vi đe dọa, xúc phạm, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm.

Tin liên quan

Kiểm tra lưu trú, Công an TP.HCM phát hiện 5 người liên quan ma túy

Kiểm tra lưu trú, Công an TP.HCM phát hiện 5 người liên quan ma túy

Công an phường Bến Thành (Công an TP.HCM) vừa triệt phá vụ sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy, phát hiện 5 người liên quan, thu giữ ma túy, cân điện tử cùng nhiều tang vật phục vụ việc phân chia, sử dụng.

Khám phá thêm chủ đề

bảo vệ công an mâu thuẫn TP.HCM Khu đô thị Vạn Phúc tài xế công nghệ
