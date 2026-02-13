TP.HCM: Xác minh clip bảo vệ Khu đô thị Vạn Phúc hăm dọa tài xế công nghệ

Ngày 13.2, nguồn tin từ Công an phường Hiệp Bình, TP.HCM cho biết đơn vị đang xác minh vụ việc một nhân viên bảo vệ tại Khu đô thị Vạn Phúc có hành vi chửi bới, hăm dọa tài xế xe công nghệ.

Công an làm việc với bảo vệ có hành vi chửi bới, hăm dọa tài xế xe công nghệ ẢNH: CACC

Trước đó, ngày 11.2, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người mặc đồng phục bảo vệ của Khu đô thị Vạn Phúc (phường Hiệp Bình) to tiếng, dùng lời lẽ xúc phạm và đe dọa một tài xế xe công nghệ. Đoạn clip sau khi đăng tải đã thu hút nhiều bình luận, bày tỏ bức xúc trước cách ứng xử của người bảo vệ.

Bảo vệ đe dọa tài xế xe công nghệ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay khi nắm thông tin, Công an phường Hiệp Bình đã rà soát, xác minh và mời người liên quan là N.V.C (41 tuổi, quê TP.Đà Nẵng, hiện cư trú tại phường Hiệp Bình), nhân viên bảo vệ, đến làm việc.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục thu thập tài liệu, làm rõ toàn bộ diễn biến để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP.HCM đề nghị người dân và lực lượng bảo vệ tại các khu dân cư, khu đô thị khi làm nhiệm vụ cần giữ thái độ chuẩn mực, ứng xử đúng quy định; các mâu thuẫn phát sinh nên được giải quyết ôn hòa, thông qua cơ quan chức năng. Những hành vi đe dọa, xúc phạm, gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm.