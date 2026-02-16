Nhóm 8 thanh thiếu niên chém, cướp tài sản của người đi đường khai gì?

Ngày 16.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 8 người để điều tra về tội "cướp tài sản".

Truy xét nóng nhóm gây án

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Quốc Khánh (16 tuổi), Nguyễn Tấn Phong (16 tuổi), Nguyễn Tấn Đạt (17 tuổi), Võ Vũ Luân (16 tuổi), Trương Kha Ly (18 tuổi), Nguyễn Đức Minh (18 tuổi), Dương Văn Quý (18 tuổi) và Huỳnh Văn Lộc (16 tuổi). Nhóm này có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành như: Đồng Tháp, Thanh Hóa, Đồng Nai và một số phường tại TP.HCM.

Camera nhà dân ghi lại nhóm người tấn công nạn nhân, cướp tài sản ẢNH CẮT TỪ CLIP

Trước đó, khoảng 2 giờ 30 ngày 14.2, Công an xã Phú Giáo tiếp nhận tin báo từ anh Đ.Đ.T (22 tuổi, ở tỉnh Đồng Nai) về việc bị một nhóm thanh niên dùng hung khí tấn công, chiếm đoạt tài sản tại khu vực tổ 4, ấp Tam Lập. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu và phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự tổ chức truy xét nóng nhóm cướp tài sản.

Dùng dao tự chế tấn công nạn nhân

Từ lời khai của các đối tượng và kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 13.2, nhóm 8 người trên tụ tập tại khu vực phường Bình Cơ, mang theo hung khí tự chế với mục đích tìm các tuyến đường vắng để chặn người đi đường gây án.

Các đối tượng khi bị bắt ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Đến khoảng 1 giờ 30 ngày 14.2, thấy anh T. chạy xe máy một mình trên tuyến đường Tạo Lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, cả nhóm điều khiển xe máy truy đuổi suốt 2 km. Khi anh T. dừng xe, những người này đã dùng dao tự chế và nón bảo hiểm tấn công liên tục khiến nạn nhân bị thương ở đầu và tay, đứt gân phải nhập viện điều trị. Sau khi gây án, nhóm này cướp túi đeo và điện thoại di động của nạn nhân rồi tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều cùng ngày, công an đã nhanh chóng bắt giữ toàn bộ nhóm người trên, thu giữ 3 xe máy, 2 dao tự chế cùng các vật chứng liên quan.



