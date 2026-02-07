Bắt nghi phạm vụ cướp ngân hàng bằng súng: Cảm ơn chiến công ngay trước tết

Vụ cướp ngân hàng xảy ra vào ngày 19.1 tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank - chi nhánh Gia Lai, 2 nghi can dùng súng uy hiếp và cướp đi số tiền gần 1,9 tỉ đồng.

Các lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra tang vật vụ án, trong đó có 4 khẩu súng ẢNH: TRẦN HIẾU

Bộ trưởng Bộ Công an đã thành lập Ban chỉ đạo chuyên án với nhiều lực lượng: Cục Cảnh sát hình sự và các cục nghiệp vụ A05, A06, C09 cùng Công an Gia Lai, TP.HCM, Quảng Ngãi, Bắc Ninh... phối hợp điều tra.

Sau tròn 18 ngày đêm ròng rã với các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, chiều tối 5.2, ban chuyên án đã bắt giữ thành công 2 nghi phạm của vụ án là Phạm Anh Tài (36 tuổi, ngụ P.Kon Tum, Quảng Ngãi, biệt danh "Tài đen") và Lê Văn Ân (33 tuổi, ngụ xã Đăk Cấm, Quảng Ngãi). Đặc biệt, Tài "đen" đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum cũ (nay là Quảng Ngãi) truy nã về hành vi giết người từ năm 2018. Đây là người có tiền sử sử dụng súng AK khi gây án, rất manh động, liều lĩnh.

Lực lượng công an cũng thu giữ 4 khẩu súng, vũ khí quân dụng cùng nhiều tang vật liên quan; và cả hai nghi phạm đã thừa nhận hành vi cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Trà Bá.

Chiến công xuất sắc

Rất nhiều bạn đọc (BĐ) đã để lại lời khen tặng và cảm ơn các chiến sĩ công an nhân dân đã không quản ngại khó khăn, truy bắt bằng được 2 nghi phạm. BĐ Hùng Lê viết: "Công an tuyệt vời". Viết chi tiết hơn, BĐ Quangta bày tỏ: "Lực lượng công an VN rất giỏi, cướp ngân hàng thì sớm hay muộn cũng sẽ bị lực lượng công an điều tra phá án thành công". BĐ Vy Đàm để lại lời nhắn: "Chúc mừng các chiến sĩ công an đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp ngân hàng, đem lại niềm tin cho nhân dân".

Với các trọng án như cướp ngân hàng hay cướp tiệm vàng, BĐ Sơn Trần Kim viết: "Tội phạm cướp ngân hàng đừng đùa với công an VN. Các vụ cướp ngân hàng hay tiệm vàng đều được lực lượng công an VN phá án thành công . Chưa bao giờ tội phạm này lọt lưới. Hoan hô các chiến sĩ công an VN!".

Cùng ý kiến trên, BĐ Nga nhận xét: "Công an VN thiệt giỏi, thông minh và nhạy bén"; và đề xuất thêm: "Nếu camera được gắn mọi nơi thì chuyện gây án hoặc bất kỳ tội phạm nào cũng sẽ sớm bị phanh phui và sa lưới".

Đọc tin tức trên Thanh Niên Online về diễn biến phá án, BĐ Mai Hien bày tỏ: "Tết nhất đến nơi đọc tin này thấy vui quá. Xã hội bình yên nhờ một phần công sức, mồ hôi và cả máu xương của các chiến sĩ công an. Cảm ơn các anh rất nhiều, luôn là lực lượng tinh nhuệ bảo vệ sự bình yên xã hội. Cảm ơn luôn 5 người dân đã góp sức để bọn cướp bị tóm gọn".

Quần chúng góp phần bảo vệ an ninh trật tự

Bên cạnh nghiệp vụ xuất sắc của lực lượng công an, những "mắt thần" quần chúng đã trở thành mắt xích quyết định phá được vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai khi hôm qua 5 người dân được ban chuyên án thưởng nóng vì cung cấp thông tin quan trọng.

Mỗi cá nhân được thưởng 5 triệu đồng, gồm: ông H.T.H (ngụ P.Pleiku), ông N.V.C (P.Hội Phú), ông T.V.H (P.Diên Hồng, cùng tỉnh Gia Lai); ông V.D.T (P.Đắk Cấm) và ông V.V.A (P.Kon Tum, cùng tỉnh Quảng Ngãi). BĐ Loan Dang gửi lời: "Nhìn họ rất chân chất nhưng nhờ một phần thông tin quan trọng từ họ mà 2 tên cướp đã bị bắt. Cảm ơn những công dân thầm lặng".

Cùng chung suy nghĩ trên, BĐ Toan Dang bình luận: "Đây là những người dân thầm lặng, góp sức vào chiến công phá án của lực lượng công an. Quả thật tai mắt nhân dân là "camera" vạn năng góp phần gìn giữ sự bình yên cho xã hội. Cảm ơn các công dân này".

Để ngăn chặn hơn nữa loại tội phạm cướp ngân hàng hay cướp tiệm vàng, BĐ khainguyen091757@ kiến nghị: "Những nơi giao dịch tài chính như ngân hàng cần phải có camera 24/24, hệ thống cảnh báo liên lạc trực tiếp với cơ quan công an gần nhất và cả lực lượng an ninh có trang bị vũ khí. Làm như thế tránh được việc giải quyết khá tốn kém sau khi xảy ra hậu quả".

- Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự Tổ quốc là đây chứ đâu. Nếu 2 tên cướp này không bị bắt sớm và với số vũ khí đang giữ rất nguy hiểm cho người dân. Cảm ơn các chiến sĩ công an và những người dân dũng cảm, lanh trí. Minh Hiền Nguyen - Một tin cực vui trước thềm Tết Bính Ngọ. Xã hội bình yên nhờ các anh. Hai Phạm



