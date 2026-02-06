Toàn cảnh vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Chôn xe mô tô; thu giữ 4 khẩu súng

Theo nguồn tin, 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai đã bị bắt giữ gồm Phạm Anh Tài, 36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và Lê Văn Ân, 35 tuổi, ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn cảnh vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai Chôn xe mô tô; thu giữ 4 khẩu súng

Hai nghi phạm trên bị bắt giữ vào ngày 5.2, khi đang lẩn trốn tại phường Kon Tum. Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an đã thu giữ 4 khẩu súng cùng các tang vật liên quan đến vụ án.

Bước đầu, các nghi phạm đã khai nhận hành vi thực hiện vụ cướp ngân hàng vào chiều 19.1 tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai, địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.



Nghi phạm Phạm Anh Tài Ảnh: CTV

Nghi phạm Lê Văn Ân

Tang vật vụ án ẢNH: CACC

Theo kế hoạch, buổi họp báo dự kiến diễn ra tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai cũ (ở 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Nội dung họp báo sẽ thông tin công khai vụ bắt giữ 2 nghi phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 19.1 tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 19.1, hai đối tượng nam giới với đồng phục áo và mũ bảo hiểm của một hãng xe công nghệ, bịt kín mặt bất ngờ xông vào Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai.

Cả hai đều cầm vật giống súng, một đứng ngoài cửa chặn mọi người ra vào, người còn lại khống chế nhân viên và khách hàng đến giao dịch. Sau đó, các nghi phạm cướp đi số tiền khoảng 1,8 tỉ đồng, cho vào túi xách chuẩn bị sẵn và tẩu thoát bằng xe mô tô theo hướng Quốc lộ 14.

Hai tên cướp đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đã cướp khoảng 1,8 tỉ đồng của ngân hàng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua điều tra nhanh, công an xác định nghi phạm vụ cướp ngân hàng là nam giới, trong độ tuổi từ 18 - 40 tuổi. Trong đó, một người cao khoảng 1,65 m, giọng miền Nam, người còn lại cao khoảng 1,68 m, giọng miền Trung.

Trước tình hình nghiêm trọng trên, thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt 2 tên cướp.

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai

Đến ngày 25.1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe mô tô nghi là phương tiện gây án của vụ cướp. Chiếc xe bị chôn giấu trong một hố sâu của mương nước tại khu vực rừng thông, giáp ranh khu công nghiệp Diên Phú thuộc phường Diên Hồng (Gia Lai).