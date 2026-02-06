Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Toàn cảnh vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Chôn xe mô tô; thu giữ 4 khẩu súng
Video Thời sự

Toàn cảnh vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Chôn xe mô tô; thu giữ 4 khẩu súng

Trần Hiếu
Trần Hiếu
06/02/2026 11:53 GMT+7

Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp bắt giữ 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai, thu giữ 4 khẩu súng và nhiều vật chứng của vụ án.

Theo nguồn tin, 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai đã bị bắt giữ gồm Phạm Anh Tài, 36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi và Lê Văn Ân, 35 tuổi, ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi.

Toàn cảnh vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai Chôn xe mô tô; thu giữ 4 khẩu súng

Hai nghi phạm trên bị bắt giữ vào ngày 5.2, khi đang lẩn trốn tại phường Kon Tum. Tại thời điểm bắt giữ, cơ quan công an đã thu giữ 4 khẩu súng cùng các tang vật liên quan đến vụ án.

Bước đầu, các nghi phạm đã khai nhận hành vi thực hiện vụ cướp ngân hàng vào chiều 19.1 tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai, địa chỉ 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Công an tỉnh Gia Lai công bố nghi phạm cướp ngân hàng- Ảnh 1.

Nghi phạm Phạm Anh Tài

Ảnh: CTV

Công an tỉnh Gia Lai công bố nghi phạm cướp ngân hàng- Ảnh 2.

Nghi phạm Lê Văn Ân

Công an tỉnh Gia Lai công bố nghi phạm cướp ngân hàng- Ảnh 3.

Tang vật vụ án

ẢNH: CACC

Theo kế hoạch, buổi họp báo dự kiến diễn ra tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai cũ (ở 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Nội dung họp báo sẽ thông tin công khai vụ bắt giữ 2 nghi phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 19.1 tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 19.1, hai đối tượng nam giới với đồng phục áo và mũ bảo hiểm của một hãng xe công nghệ, bịt kín mặt bất ngờ xông vào Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai.

Cả hai đều cầm vật giống súng, một đứng ngoài cửa chặn mọi người ra vào, người còn lại khống chế nhân viên và khách hàng đến giao dịch. Sau đó, các nghi phạm cướp đi số tiền khoảng 1,8 tỉ đồng, cho vào túi xách chuẩn bị sẵn và tẩu thoát bằng xe mô tô theo hướng Quốc lộ 14.

Công an tỉnh Gia Lai công bố nghi phạm cướp ngân hàng- Ảnh 4.

Hai tên cướp đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đã cướp khoảng 1,8 tỉ đồng của ngân hàng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua điều tra nhanh, công an xác định nghi phạm vụ cướp ngân hàng là nam giới, trong độ tuổi từ 18 - 40 tuổi. Trong đó, một người cao khoảng 1,65 m, giọng miền Nam, người còn lại cao khoảng 1,68 m, giọng miền Trung.

Trước tình hình nghiêm trọng trên, thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt 2 tên cướp.

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai

Đến ngày 25.1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe mô tô nghi là phương tiện gây án của vụ cướp. Chiếc xe bị chôn giấu trong một hố sâu của mương nước tại khu vực rừng thông, giáp ranh khu công nghiệp Diên Phú thuộc phường Diên Hồng (Gia Lai).

Tin liên quan

Xem nhanh 12h: Thu 4 khẩu súng vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai | 'Ngã ngửa' lý do chặt hoa anh đào

Xem nhanh 12h: Thu 4 khẩu súng vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai | 'Ngã ngửa' lý do chặt hoa anh đào

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, lý do chặt cành hoa anh đào, sản xuất giấm gạo giả… sẽ là những tin tức được đề cập trong bản tin trực tiếp Xem nhanh 12h ngày 6.2.2026 của Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

cướp ngân hàng cướp ngân hàng ở Gia Lai bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng toàn cảnh vụ cướp ngân hàng tin tức Gia Lai họp báo vụ cướp ngân hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận