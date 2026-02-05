Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai

Trần Hiếu
05/02/2026 23:08 GMT+7

Ngày 5.2, công an tỉnh Gia Lai đã gửi giấy mời họp báo, để thông tin về vụ bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai.

Theo đó, buổi họp báo dự kiến sẽ được tổ chức vào 9 giờ ngày 6.2 tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai cũ (267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Nội dung họp báo sẽ thông tin vụ bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng, xảy ra chiều 19.1 tại Phòng giao dịch Trà Bá, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai, ở địa chỉ 133 đường Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 19.1 hai đối tượng mặc đồng phục áo và mũ bảo hiểm của một hãng xe công nghệ, bịt kín mặt, bất ngờ xông vào Phòng giao dịch Trà Bá nói trên.

Cả hai đều cầm vật giống súng, một đối tượng đứng ngoài cửa chặn mọi người ra vào, đối tượng còn lại khống chế nhân viên và khách hàng đến giao dịch. Các nghi phạm cướp số tiền khoảng 1,8 tỉ đồng, cho vào túi xách chuẩn bị sẵn và tẩu thoát bằng xe mô tô.

Đã bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai - Ảnh 1.

Hai tên cướp xông vào ngân hàng cướp khoảng 1,8 tỉ đồng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua điều tra, Công an xác định nghi phạm vụ cướp ngân hàng là nam giới, độ tuổi từ 18 - 40 tuổi; trong đó, một người cao khoảng 1,65 m, giọng miền Nam, người còn lại cao khoảng 1,68 m, giọng miền Trung.

Lực lượng chức năng đã xác định chiếc xe mô tô BS 77G1 - 313.12 (được cho là của nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng) được chôn giấu tại một mương cạn ở Khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường vụ án khoảng khoảng 5 km. Hố chôn xe mô tô được che đậy bằng 9 tấm ván ghép.

Đã bắt giữ đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai - Ảnh 2.

Chiếc xe mô tô được chôn giấu cách nơi gây án khoảng 5 km

ẢNH: CTV

Trong quá trình truy tìm nghi phạm cướp ngân hàng, Công an tỉnh Gia Lai đã phát động toàn dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp.

