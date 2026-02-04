Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Cướp ngân hàng ở Lào Cai

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
04/02/2026 20:40 GMT+7

Khi thấy nhân viên ngân hàng đang đếm tiền cho khách hàng thì Nguyễn Thành Luân (31 tuổi) đã thò tay vào, lấy một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy.

Trao đổi với Thanh Niên tối 4.2, một lãnh đạo UBND P.Âu Lâu (tỉnh Lào Cai) cho biết, Công an P.Âu Lâu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai để điều tra, làm rõ vụ cướp ngân hàng trên địa bàn P.Âu Lâu.

Cướp ngân hàng ở Lào Cai- Ảnh 1.

Phòng giao dịch ngân hàng Agribank, nơi xảy ra vụ cướp vào chiều 4.2

ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra hồi 16 giờ 50 cùng ngày, tại phòng giao dịch Hợp Minh - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Yên Bái, ở địa chỉ tổ dân phố Hợp Minh 1 (P.Âu Lâu).

Ở thời điểm này, Nguyễn Thành Luân (31 tuổi; trú tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy đến quầy giao dịch. Khi thấy nhân viên ngân hàng đang đếm tiền cho khách, Nguyễn Thành Luân đã thò tay vào lấy 1 tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy ra ngoài đường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an P.Âu Lâu đã cùng nhân viên ngân hàng bắt giữ đối tượng, thu giữ tập tiền 500.000 đồng bị Luân cướp đi.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Lần theo dấu xe mô tô nghi của nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Lần theo dấu xe mô tô nghi của nhóm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Công an tỉnh Gia Lai đang khẩn trương truy xét từ chiếc xe mô tô bị chôn giấu vừa được phát hiện, nghi liên quan đến vụ cướp ngân hàng, đồng thời khoanh vùng đối tượng để sớm làm rõ vụ việc.

Khám phá thêm chủ đề

ngân hàng cướp Lào Cai Agribank
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận