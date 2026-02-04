Cướp ngân hàng ở Lào Cai

Trao đổi với Thanh Niên tối 4.2, một lãnh đạo UBND P.Âu Lâu (tỉnh Lào Cai) cho biết, Công an P.Âu Lâu đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai để điều tra, làm rõ vụ cướp ngân hàng trên địa bàn P.Âu Lâu.

Phòng giao dịch ngân hàng Agribank, nơi xảy ra vụ cướp vào chiều 4.2 ẢNH: KHẮC HIẾU

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp xảy ra hồi 16 giờ 50 cùng ngày, tại phòng giao dịch Hợp Minh - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh Yên Bái, ở địa chỉ tổ dân phố Hợp Minh 1 (P.Âu Lâu).

Ở thời điểm này, Nguyễn Thành Luân (31 tuổi; trú tại xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe máy đến quầy giao dịch. Khi thấy nhân viên ngân hàng đang đếm tiền cho khách, Nguyễn Thành Luân đã thò tay vào lấy 1 tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy ra ngoài đường.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an P.Âu Lâu đã cùng nhân viên ngân hàng bắt giữ đối tượng, thu giữ tập tiền 500.000 đồng bị Luân cướp đi.

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.