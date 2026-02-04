Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Ngân hàng

Ngân hàng thu phí giữ hộ vàng như thế nào?

Mai Phương
Mai Phương
04/02/2026 15:24 GMT+7

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) thông báo thay đổi biểu phí, trong đó có dịch vụ giữ hộ vàng.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa điều chỉnh biểu phí dịch vụ trong nước đối với khách hàng cá nhân kể từ ngày 1.2. Theo đó, Eximbank bắt đầu thu phí đối với trường hợp khách hàng nhận tiền chuyển khoản từ ngân hàng khác vào tài khoản và thực hiện chuyển tiếp trong hệ thống và rút tiền mặt trong ngày làm việc. Trước đây, giao dịch này được ngân hàng miễn phí. Mức phí được áp dụng là 0,03% trên số tiền giao dịch, mức thu tối thiểu 10.000 đồng và tối đa 1 triệu đồng.

Ngân hàng thu phí giữ hộ vàng như thế nào?- Ảnh 1.

Ngân hàng Eximbank thay đổi biểu phí giữ hộ vàng

ẢNH: EIB

Trước đó, vào đầu tháng 12.2025, Eximbank cũng thay đổi biểu phí một số dịch vụ. Ví dụ, phí dịch vụ tin nhắn SMS thông báo biến động số dư sẽ thu 90.000 đồng/quý/thuê bao đối với khách hàng cá nhân hạng Gold và Platinum thay vì miễn phí như trước đó. Những khách hàng hạng Gold và Platinum có tham gia gói Combo Casa được tiếp tục miễn phí. Song song, Eximbank cũng thay đổi khi áp dụng mức phí quản lý tài khoản 11.000 đồng/tháng đối với những tài khoản có số dư bình quân dưới 500.000 đồng/tháng (trước đây khách hàng chỉ cần duy trì số dư bình quân 300.000 đồng/tháng sẽ được miễn loại phí này)... 

Một nội dung đáng chú ý khác là phí giữ hộ vàng. Theo biểu phí mới, Eximbank nâng mức thu từ 1.600 đồng/chỉ/tháng lên 5.000 đồng/chỉ/tháng. Đồng thời, mức phí tối thiểu mỗi lần thu cũng được điều chỉnh tăng từ 30.000 đồng lên 50.000 đồng. 

Liên quan đến dịch vụ giữ hộ vàng, hiện nay có một số ngân hàng cũng đang cung cấp dịch vụ này. Chẳng hạn, Ngân hàng VietinBank đang thu phí 5.000 đồng/chỉ/tháng; đá quý, kim loại phí có mức phí 50.000 đồng/gr/tháng. Trong khi đó, Ngân hàng TPBank thu phí gửi vàng miếng SJC đúng số serial và rút đúng hạn, phí được tính 3.000 đồng/lượng/tháng đối với kỳ hạn 1–12 tháng (mức thu tối thiểu 300.000 đồng/lần thu). Với kỳ hạn dài hơn (18 - 36 tháng), phí giảm còn 2.000 đồng/lượng/tháng. Nếu rút trước hạn, mức phí nâng lên 4.000 đồng/lượng/tháng. 

Trong khi đó, Ngân hàng ACB tính phí theo giá trị vàng thay vì theo số chỉ. Biểu phí quy định 0,05% giá trị vàng/tháng, tối thiểu 50.000 đồng. Nếu giả sử giá một cây vàng là 180 triệu đồng thì khách hàng gửi 1 cây vàng sẽ chịu phí 90.000 đồng/tháng...



Nhiều nhà băng yêu cầu duy trì trên tài khoản thanh toán từ 500.000 đồng trở lên. Trường hợp dưới mức này, khách hàng sẽ phải chịu phí quản lý. Mức tối thiểu 500.000 đồng đã tăng rất cao so với trước đây, đồng nghĩa các ngân hàng đang sở hữu số dư tài khoản lớn hơn nhiều so với trước. Và số tiền này giúp các nhà băng "thu hoạch" không nhỏ.

