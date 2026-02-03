Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Từ 1.3, tài khoản ngân hàng phải trùng tên trên giấy phép của hộ kinh doanh

Nguyên Nga
Nguyên Nga
03/02/2026 18:53 GMT+7

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư 25 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 17 quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Liên quan quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, từ ngày 1.3, theo điều 4 Thông tư 25 bổ sung điểm c khoản 1 điều 13 Thông tư 17 của Ngân hàng Nhà nước quy định, đối với tài khoản thanh toán cá nhân, tên tài khoản thanh toán được đặt theo thông tin họ và tên trên giấy tờ tùy thân của khách hàng. 

Đối với tài khoản thanh toán tổ chức, tên tài khoản thanh toán phải bao gồm tên của tổ chức trên giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp.

Như vậy, với quy định này, từ ngày 1.3 tới, tài khoản ngân hàng của các hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, không dùng tài khoản cá nhân chủ hộ như trước đây. 

Từ 1.3, tài khoản ngân hàng phải trùng tên trên giấy phép của hộ kinh doanh- Ảnh 1.

Từ 1.3, tài khoản ngân hàng của các hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

ẢNH: LAM NGHI

Ngoài ra, theo Quyết định 3389 của Bộ Tài chính, có 2 nhóm hộ kinh doanh bắt buộc có tài khoản ngân hàng riêng để phục vụ kinh doanh từ ngày 1.1.2026. Bao gồm, nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỉ đồng/năm và nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm.

Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó, cơ quan này đề xuất quy định hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ số tài khoản liên quan đến hoạt động, thay vì chỉ khai báo tài khoản nộp thuế điện tử như hiện hành.

Hộ kinh doanh phải dùng tài khoản ngân hàng đúng tên đăng ký từ 1.3

Năm 2025, theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), ước thu từ hộ kinh doanh đạt 32.840 tỉ đồng, tăng 37,5% so với năm 2024 và tăng gần 65,2% so với năm 2023. Đây là mức tăng trưởng đột phá, phản ánh hiệu quả của việc chuẩn hóa dữ liệu, chống thất thu và áp dụng hóa đơn điện tử.

Đặc biệt, cũng theo cơ quan thuế, đã có hơn 18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1.1.2026, hơn 3.2000 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp. Mới đây, tổng kết hết tháng 1, Bộ Tài chính cho hay, có thêm gần 1.000 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp.

Tin liên quan

Hộ kinh doanh vẫn rối với hóa đơn

Hộ kinh doanh vẫn rối với hóa đơn

Dù ngưỡng miễn thuế lên trên 500 triệu đồng/năm nhưng lợi nhuận mỏng và chi phí tuân thủ cao khiến nhiều hộ kinh doanh đang đứng trước bài toán tăng giá bán.

Khám phá thêm chủ đề

hộ kinh doanh tài khoàn ngân hàng Thanh toán Ngân hàng Nhà nước
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận