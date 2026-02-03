Từ 1.3, tài khoản ngân hàng phải trùng tên trên giấy phép của hộ kinh doanh

Liên quan quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán, từ ngày 1.3, theo điều 4 Thông tư 25 bổ sung điểm c khoản 1 điều 13 Thông tư 17 của Ngân hàng Nhà nước quy định, đối với tài khoản thanh toán cá nhân, tên tài khoản thanh toán được đặt theo thông tin họ và tên trên giấy tờ tùy thân của khách hàng.

Đối với tài khoản thanh toán tổ chức, tên tài khoản thanh toán phải bao gồm tên của tổ chức trên giấy phép thành lập, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ chứng minh tổ chức được thành lập, hoạt động hợp pháp.

Như vậy, với quy định này, từ ngày 1.3 tới, tài khoản ngân hàng của các hộ kinh doanh phải đúng tên đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, không dùng tài khoản cá nhân chủ hộ như trước đây.

Ngoài ra, theo Quyết định 3389 của Bộ Tài chính, có 2 nhóm hộ kinh doanh bắt buộc có tài khoản ngân hàng riêng để phục vụ kinh doanh từ ngày 1.1.2026. Bao gồm, nhóm hộ kinh doanh có doanh thu từ 200 triệu đến dưới 3 tỉ đồng/năm và nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỉ đồng/năm.

Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về kê khai, tính thuế và khấu trừ thuế của hộ, cá nhân kinh doanh. Trong đó, cơ quan này đề xuất quy định hộ kinh doanh phải thông báo cho cơ quan thuế toàn bộ số tài khoản liên quan đến hoạt động, thay vì chỉ khai báo tài khoản nộp thuế điện tử như hiện hành.

Năm 2025, theo Cục Thuế (Bộ Tài chính), ước thu từ hộ kinh doanh đạt 32.840 tỉ đồng, tăng 37,5% so với năm 2024 và tăng gần 65,2% so với năm 2023. Đây là mức tăng trưởng đột phá, phản ánh hiệu quả của việc chuẩn hóa dữ liệu, chống thất thu và áp dụng hóa đơn điện tử.

Đặc biệt, cũng theo cơ quan thuế, đã có hơn 18.300 hộ kinh doanh nộp thuế khoán tự nguyện chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước thời điểm 1.1.2026, hơn 3.2000 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp. Mới đây, tổng kết hết tháng 1, Bộ Tài chính cho hay, có thêm gần 1.000 hộ kinh doanh chuyển lên mô hình doanh nghiệp.