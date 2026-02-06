Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Cướp ngân hàng ở Gia Lai: Thưởng nóng 5 người dân giúp phá án nhanh

06/02/2026 12:31 GMT+7

Không chỉ lực lượng nghiệp vụ, những 'mắt thần' trong quần chúng đã trở thành mắt xích quyết định phá vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai; 5 người dân vừa được thưởng nóng vì cung cấp thông tin quan trọng.

Ngày 6.2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức trao thưởng của Bộ Công an và UBND tỉnh Gia Lai cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong chuyên án cướp ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai vào chiều 19.1.

Theo quyết định khen thưởng, 5 người dân đã cung cấp thông tin quan trọng, góp phần giúp lực lượng công an nhanh chóng truy bắt các nghi phạm cướp ngân hàng. 

Mỗi người được thưởng 5 triệu đồng, gồm: ông H.T.H (ở phường Pleiku, tỉnh Gia Lai); ông N.V.C (ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai); ông T.V.H (ở phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai); ông V.D.T (ở phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông V.V.A (ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi).

Cướp ngân hàng ở Gia Lai: Thưởng nóng 5 người dân giúp phá án nhanh- Ảnh 1.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai trao thưởng cho những người dân cung cấp thông tin giúp phá nhanh vụ cướp ngân hàng

ẢNH: TRẦN HIẾU

Công an tỉnh Gia Lai đánh giá, các nguồn tin do người dân cung cấp có ý nghĩa quyết định trong quá trình truy xét, khoanh vùng nghi phạm và khép chặt vòng vây, góp phần phá nhanh vụ cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Trà Bá.

Dịp này, nhiều đơn vị nghiệp vụ cũng được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án cướp ngân hàng, gồm: Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP.HCM; Trại tạm giam số 1 Công an tỉnh Bắc Ninh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an và quần chúng nhân dân là yếu tố then chốt giúp phá thành công vụ cướp ngân hàng, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 19.1, 2 đối tượng sử dụng súng uy hiếp nhân viên và khách hàng đang giao dịch tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai để chiếm đoạt gần 1,9 tỉ đồng.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Gia Lai triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để truy bắt nghi phạm. Lãnh đạo Bộ Công an đã khẩn trương chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và các cục nghiệp vụ A05, A06, C09 cùng Công an TP.HCM phối hợp điều tra. Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác truy xét, bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp ngân hàng nói trên.

Chiều 5.2, sau khi thu thập đủ chứng cứ, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai bắt giữ 2 nghi phạm Phạm Anh Tài (36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, biệt danh "Tài đen") và Lê Văn Ân (33 tuổi, ở xã Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi). Đồng thời, thu giữ 4 khẩu súng và cùng nhiều vật chứng của vụ án.

Chôn xe mô tô; thu giữ 4 khẩu súng

Theo đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, trong quá trình điều tra vụ án, lực lượng công an nhận được rất nhiều nguồn tin từ quần chúng nhân dân.

Cướp ngân hàng ở Gia Lai: Công an tổng lực phá án ra sao?

Cướp ngân hàng ở Gia Lai: Công an tổng lực phá án ra sao?

Công an tỉnh Gia Lai thông tin chi tiết vụ cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân tham gia phá án.

Khám phá thêm chủ đề

