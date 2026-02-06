[CẬP NHẬT] Công an tỉnh Gia Lai công bố nghi phạm cướp ngân hàng

Buổi họp báo diễn ra lúc 9 giờ ngày 6.2 tại trụ sở Công an tỉnh Gia Lai cũ (ở 267A Trần Phú, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Nội dung họp báo sẽ thông tin công khai vụ bắt giữ 2 nghi phạm vụ cướp ngân hàng xảy ra chiều 19.1 tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, khoảng 15 giờ 30 ngày 19.1, hai đối tượng nam giới với đồng phục áo và mũ bảo hiểm của một hãng xe công nghệ, bịt kín mặt bất ngờ xông vào Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương (Vietcombank) chi nhánh Gia Lai.

Cả hai đều cầm vật giống súng, một đứng ngoài cửa chặn mọi người ra vào, người còn lại khống chế nhân viên và khách hàng đến giao dịch. Sau đó, các nghi phạm cướp đi số tiền khoảng 1,8 tỉ đồng, cho vào túi xách chuẩn bị sẵn và tẩu thoát bằng xe mô tô theo hướng Quốc lộ 14.

Hai tên cướp đội mũ bảo hiểm, bịt kín mặt đã cướp khoảng 1,8 tỉ đồng của ngân hàng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua điều tra nhanh, công an xác định nghi phạm vụ cướp ngân hàng là nam giới, trong độ tuổi từ 18 - 40 tuổi. Trong đó, một người cao khoảng 1,65 m, giọng miền Nam, người còn lại cao khoảng 1,68 m, giọng miền Trung.

Trước tình hình nghiêm trọng trên, thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương truy bắt 2 tên cướp.

Đến ngày 25.1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe mô tô nghi là phương tiện gây án của vụ cướp. Chiếc xe bị chôn giấu trong một hố sâu của mương nước tại khu vực rừng thông, giáp ranh khu công nghiệp Diên Phú thuộc phường Diên Hồng (Gia Lai).

Địa điểm phát hiện chiếc mô tô cách hiện trường vụ cướp khoảng 5 km. Khu vực này khá xa khu dân cư, địa hình đi lại khó khăn nên ít người qua lại. Hố chôn xe mô tô được che đậy bằng 9 tấm ván ghép bằng loại thông ba lá. Trên tấm gỗ phủ được một chiếu nhựa và lớp lá cây để ngụy trang.

Đến ngày 26.1, Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi toàn dân tố giác tội phạm, treo thưởng cho người cung cấp thông tin có giá trị. Đồng thời, cơ quan chức năng đã huy động một lượng lớn lực lượng tỏa ra nhiều hướng, nhiều địa bàn để mở rộng quy mô điều tra.

Những tấm gỗ thông được che trên chiếc mô tô nghi là phương tiện gây án ẢNH: TRẦN HIẾU

Chiếc xe mô tô nghi là tang vật vụ cướp ẢNH: TRẦN HIẾU

Đến chiều 5.2, lực lượng công an mới bắt được 2 nghi phạm, dẫn giải về tỉnh Gia Lai để tiếp tục phục vụ công tác điều tra.

Theo thông tin ban đầu, 2 nghi phạm bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở tỉnh Kon Tum (cũ), nay thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.