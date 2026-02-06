Cướp ngân hàng ở Gia Lai: Công an tổng lực phá án ra sao?

Sáng 6.2, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra, bắt giữ 2 nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng xảy ra tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai (phường Hội Phú), đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình phá án.

Các lãnh đạo Bộ Công an kiểm tra tang vật vụ án, trong đó có 4 khẩu súng ẢNH: TRẦN HIẾU

Chủ trì họp báo có thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an; trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TP.HCM; thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cùng lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk...

Về phía tỉnh Gia Lai có ông Châu Ngọc Tuấn, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; ông Nguyễn Hữu Quế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin công bố, khoảng 16 giờ ngày 19.1, tại Phòng giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, xảy ra vụ cướp ngân hàng với số tiền bị chiếm đoạt gần 1,9 tỉ đồng. Hai nghi phạm sử dụng súng uy hiếp nhân viên và khách hàng đang giao dịch để thực hiện hành vi phạm tội.

Vụ việc xảy ra vào thời điểm nhạy cảm, thủ đoạn manh động, các đối tượng đặc biệt nguy hiểm. Lãnh đạo Bộ Công an đã khẩn trương chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự và các cục nghiệp vụ A05, A06, C09 cùng Công an TP.HCM phối hợp điều tra. Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Ban chỉ đạo chuyên án để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo công tác truy xét, bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ cướp tài sản.

Qua rà soát nhiều đối tượng, cơ sở kinh doanh, nhà nghỉ ở nhiều địa phương, lực lượng phá án xác định Phạm Anh Tài (36 tuổi, ở phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, biệt danh "Tài đen") là nghi phạm đặc biệt. Tài đang bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum cũ (nay là tỉnh Quảng Ngãi) truy nã về hành vi giết người từ năm 2018. Đối tượng có tiền sử sử dụng súng AK khi gây án, rất manh động, liều lĩnh.

Nghi phạm Phạm Anh Tài (bên trái) khi bị bắt ẢNH: C.A

Nghi phạm Lê Văn Ân ẢNH: C.A

Cùng với đó, Lê Văn Ân (33 tuổi, ở xã Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) cũng nổi lên nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Ban chuyên án đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp nguồn tin từ quần chúng nhân dân. Chiều 5.2, sau khi thu thập đủ chứng cứ, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai bắt giữ các nghi phạm.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, cơ quan công an thu giữ vũ khí quân dụng cùng nhiều tang vật liên quan. Qua đấu tranh nhanh, 2 nghi phạm thừa nhận hành vi cướp ngân hàng tại Phòng giao dịch Trà Bá.

Toàn cảnh vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai Chôn xe mô tô; thu giữ 4 khẩu súng

Theo lời khai ban đầu, sau khi gây án, "Tài đen" lẩn trốn tại phường Kon Tum, còn Ân về xã Đăk Cấm. Tài khai do thiếu tiền tiêu xài nên rủ Ân cùng thực hiện vụ cướp ngân hàng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết: "Trong quá trình điều tra vụ án, chúng tôi nhận được rất nhiều nguồn tin từ quần chúng nhân dân. Đó cũng là động lực để chúng tôi quyết tâm hơn trong quá trình phá án…".