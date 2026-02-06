Thu 4 khẩu súng khi bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng ở Gia Lai

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, vừa có thư khen, biểu dương chiến công của Cục Cảnh sát hình sự; Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Cục Kỹ thuật nghiệp vụ; Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Viện Khoa học hình sự; Công an tỉnh Gia Lai; Công an tỉnh Quảng Ngãi; Công an TP.HCM; Trại tạm giam số 1, Công an tỉnh Bắc Ninh trong vụ bắt giữ 2 đối tượng cướp ngân hàng tại tỉnh Gia Lai.

Nghi phạm dùng súng uy hiếp để cướp tiền ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo nội dung thư khen, ngày 19.1, lãnh đạo Bộ Công an nhận báo cáo về việc 2 đối tượng dùng súng, cướp 1,8 tỉ đồng tại Phòng giao dịch Trà Bá Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (Gia Lai).

Mặc dù thông tin đặc điểm nhận dạng đối tượng hạn chế, phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội và đối phó với cơ quan điều tra của đối tượng rất tinh vi nhưng với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm, ngày 5.2, công an các đơn vị, địa phương kể trên đã phối hợp điều tra, bắt giữ 2 nghi phạm gây án, thu 4 khẩu súng cùng nhiều vật chứng liên quan.

Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định đây là chiến công đặc biệt xuất sắc. Kết quả điều tra, bắt giữ 2 nghi phạm góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm, ổn định tình hình hình an ninh, trật tự, củng cố niềm tin của nhân dân đối với lực lượng công an, là tiền đề bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân, đón tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trong sự bình yên và hạnh phúc.

Đại tướng Lương Tam Quang đề nghị Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương củng cố tài liệu, chứng cứ, phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng xử lý nghiêm các đối tượng theo pháp luật.

Bắt nghi phạm cướp ngân hàng tại Gia Lai

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 15 giờ 30 ngày 19.1, hai đối tượng mặc đồng phục áo và mũ bảo hiểm của một hãng xe công nghệ, bịt kín mặt, bất ngờ xông vào Phòng giao dịch Trà Bá nói trên.

Cả hai đều cầm vật giống súng, một đối tượng đứng ngoài cửa chặn mọi người ra vào, đối tượng còn lại khống chế nhân viên và khách hàng đến giao dịch. Các nghi phạm cướp số tiền khoảng 1,8 tỉ đồng, cho vào túi xách chuẩn bị sẵn và tẩu thoát bằng xe máy.

Qua điều tra, công an xác định nghi phạm vụ cướp ngân hàng là nam giới, độ tuổi từ 18 - 40; trong đó, một người cao khoảng 1,65 m, giọng miền Nam, người còn lại cao khoảng 1,68 m, giọng miền Trung.

Lực lượng chức năng đã xác định chiếc xe máy mang biển số 77G1-313.12 (được cho là của nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng) được chôn giấu tại một mương cạn ở Khu công nghiệp Diên Phú, cách hiện trường vụ án khoảng khoảng 5 km. Hố chôn xe mô tô được che đậy bằng 9 tấm ván ghép.