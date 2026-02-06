Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Để đáp ứng những đơn hàng đòi hỏi độ tỉ mỉ cao, anh Nguyễn Văn Thăng vừa phải huy động người nhà, vừa thuê thêm thợ chạy đua với thời gian. "Khách đặt nhiều mẫu mã cầu kỳ nên có những hôm cả nhà tôi phải làm từ sáng tới tận khuya mới kịp giao hàng", anh Thăng chia sẻ.