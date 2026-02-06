Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Không khó để bắt gặp những hàng dài ngựa giấy, voi giấy đủ kích cỡ, màu sắc rực rỡ được phơi dọc các lối đi, ngõ xóm chờ ngày xuất xưởng
ẢNH: ĐÌNH VŨ
Chuẩn bị cho tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gia đình bà Trương Thị Tuyết đã hoàn thiện nhiều hình nộm ngựa để phục vụ nhu cầu đi lễ của người dân. Theo bà Tuyết, mất ít nhất 1 ngày cho một "ông" ngựa giấy cao khoảng 2 m. Giá bán "ông" ngựa từ 200.000 - 500.000 đồng tùy kích cỡ.
ẢNH: QUANG HUY
Để đáp ứng những đơn hàng đòi hỏi độ tỉ mỉ cao, anh Nguyễn Văn Thăng vừa phải huy động người nhà, vừa thuê thêm thợ chạy đua với thời gian. "Khách đặt nhiều mẫu mã cầu kỳ nên có những hôm cả nhà tôi phải làm từ sáng tới tận khuya mới kịp giao hàng", anh Thăng chia sẻ.
ẢNH: ĐÌNH VŨ
Chuyên phục vụ nhu cầu tâm linh cho khách hàng đi lễ đền, phủ, miếu, người thợ Phúc Am tập trung vào những sản phẩm kích thước lớn như hình nộm ngựa, voi, ông Công ông Táo... Chính sự tỉ mỉ trong từng nếp dán thủ công và sắc màu bắt mắt của lớp giấy kim tuyến đã tạo nên nét riêng biệt khó trộn lẫn của vàng mã tại làng nghề này.
ẢNH: ĐÌNH VŨ
