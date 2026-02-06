Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đình Vũ - Quang Huy
06/02/2026 06:45 GMT+7

Những ngày này, làng vàng mã truyền thống Phúc Am (Hà Nội) đang hối hả hoàn thành các đơn hàng phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 1.

Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 20 km, làng Phúc Am (xã Hồng Vân, Hà Nội) được mệnh danh là "thủ phủ" vàng mã. Những ngày cận tết Nguyên đán, không khí lao động khẩn trương bao phủ khắp các xưởng sản xuất gia đình.

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 2.
Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 3.
Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 4.

Không khó để bắt gặp những hàng dài ngựa giấy, voi giấy đủ kích cỡ, màu sắc rực rỡ được phơi dọc các lối đi, ngõ xóm chờ ngày xuất xưởng

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 5.
Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 6.

Chuẩn bị cho tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, gia đình bà Trương Thị Tuyết đã hoàn thiện nhiều hình nộm ngựa để phục vụ nhu cầu đi lễ của người dân. Theo bà Tuyết, mất ít nhất 1 ngày cho một "ông" ngựa giấy cao khoảng 2 m. Giá bán "ông" ngựa từ 200.000 - 500.000 đồng tùy kích cỡ.

ẢNH: QUANG HUY

Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 7.
Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 8.

Để đáp ứng những đơn hàng đòi hỏi độ tỉ mỉ cao, anh Nguyễn Văn Thăng vừa phải huy động người nhà, vừa thuê thêm thợ chạy đua với thời gian. "Khách đặt nhiều mẫu mã cầu kỳ nên có những hôm cả nhà tôi phải làm từ sáng tới tận khuya mới kịp giao hàng", anh Thăng chia sẻ.

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 9.

Ở tuổi 90, bà Tạ Thị Mạc được xem là "cây đa, cây đề" hiếm hoi của làng Phúc Am còn giữ nghề. Dịp này, đôi tay lão luyện của bà vẫn thoăn thoắt hỗ trợ con cháu tạo hình cho các "ông" ngựa, "ông" voi - công đoạn đòi hỏi sự chuẩn xác cao độ để tạo dáng đẹp cho sản phẩm.

ẢNH: QUANG HUY

Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 10.
Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 11.
Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 12.

Chuyên phục vụ nhu cầu tâm linh cho khách hàng đi lễ đền, phủ, miếu, người thợ Phúc Am tập trung vào những sản phẩm kích thước lớn như hình nộm ngựa, voi, ông Công ông Táo... Chính sự tỉ mỉ trong từng nếp dán thủ công và sắc màu bắt mắt của lớp giấy kim tuyến đã tạo nên nét riêng biệt khó trộn lẫn của vàng mã tại làng nghề này.

ẢNH: ĐÌNH VŨ

Thủ phủ vàng mã Hà Nội tất bật trước tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026- Ảnh 13.

Ông Nguyễn Đức Mạnh thường tới tận làng Phúc Am để mua đồ vàng mã mỗi dịp tết Nguyên đán. "Riêng đồ dâng cúng gia tiên, tôi chỉ tin tưởng làng Phúc Am. Đồ mã ở đây nổi tiếng tinh xảo, mà đã là vật phẩm dâng lên các cụ thì tôi tâm niệm phải chọn thứ đẹp nhất, tốt nhất để tỏ lòng thành", ông Mạnh nói

ẢNH: QUANG HUY


Tin liên quan

7 trải nghiệm độc đáo ít người biết dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam

7 trải nghiệm độc đáo ít người biết dịp Tết Nguyên đán ở Việt Nam

Thay vì du xuân theo lộ trình quen thuộc, nhiều du khách chọn Tết Nguyên đán để khám phá văn hóa bản địa. Booking.com gợi ý 7 trải nghiệm độc đáo từ miền núi phía bắc đến phương Nam.

Phố cổ Hà Nội đỏ rực đón tết Nguyên đán Bính Ngọ, người dân rộn ràng check-in

Chuỗi khách sạn 5 sao làm gì để đón khách Việt dịp Tết Nguyên đán?

Khám phá thêm chủ đề

làng Phúc Am vàng mã Tết Nguyên đán Tết âm lịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận