Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

Gần 21.000 phần quà tết được Công an tỉnh Gia Lai trao cho người nghèo

Trị Bình
Trị Bình
05/02/2026 21:00 GMT+7

Gần 21.000 suất quà tết từ chương trình 'Xuân ấm áp, tết yêu thương' đã được Công an tỉnh Gia Lai trao tận tay người dân nghèo, giúp bà con đón Tết Bính Ngọ an toàn, đủ đầy.

Tặng quà tết gắn với "lá chắn" pháp luật

Từ giữa tháng 1.2026, Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai chương trình "Xuân ấm áp, tết yêu thương" tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các địa bàn đặc biệt khó khăn. Tính đến nay, chương trình đã huy động nguồn lực xã hội hóa để trao gần 21.000 phần quà tết với tổng trị giá gần 3 tỉ đồng.

Dự kiến, các hoạt động nghĩa tình này sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 15.2 nhằm đảm bảo không người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Gần 21.000 phần quà tết được Công an tỉnh Gia Lai trao cho người nghèo- Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai đẩy mạnh an sinh, đền ơn đáp nghĩa dịp Tết Bính Ngọ

ẢNH: TRỊ BÌNH

Điểm khác biệt của "Xuân ấm áp, tết yêu thương" năm nay chính là việc lồng ghép khéo léo giữa công tác an sinh và tuyên truyền pháp luật. Thay vì chỉ trao quà thuần túy, các cán bộ, chiến sĩ công an đã tận dụng những buổi gặp gỡ gần gũi để phổ biến cho người dân về thủ đoạn của tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cách làm này giúp bà con vừa có thêm nhu yếu phẩm, vừa trang bị "lá chắn" nhận thức để bảo vệ gia đình trước các rủi ro trong dịp tết.

Phiên chợ 0 đồng và những niềm vui bất ngờ

Tại xã Ia Dok (Gia Lai) vào ngày 1.2, không khí ngày hội thực sự bùng nổ khi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng CLB Cơm từ thiện Pleiku tổ chức phiên chợ tết 2026 mang tên "Xuân yêu thương - Tết gần dân".

Tại đây, ban tổ chức đã thiết lập 5 gian hàng 0 đồng, giúp người dân tự do lựa chọn thực phẩm thiết yếu. Khoảng 600 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được thưởng thức các món ăn nóng hổi tại chỗ và nhận những phần quà thiết thực như vở, bút, áo ấm. Đặc biệt, 10 chiếc xe đạp mới (trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc) đã được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó, tiếp thêm động lực cho các em đến trường sau kỳ nghỉ tết.

Gần 21.000 phần quà tết được Công an tỉnh Gia Lai trao cho người nghèo- Ảnh 2.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết gần dân” tại xã Ia Dok

ẢNH: TRỊ BÌNH

Cùng ngày, tại xã Gào, chương trình "Xuân ấm áp, tết yêu thương" cũng lan tỏa mạnh mẽ thông qua hoạt động phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng công an đã cung cấp thông tin giúp người dân nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng dịp lễ tết để kích động, gây mất trật tự. Ông Khăm So, một người dân tại xã Gào, xúc động chia sẻ: "Có bánh chưng, có quà tết của Công an là dân làng vui lắm. Tết này yên tâm nhiều rồi".

Nghĩa tình sâu nặng với các Mẹ Việt Nam anh hùng

Không chỉ hướng về vùng sâu vùng xa, Công an tỉnh còn thể hiện lòng tri ân sâu sắc qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đoàn thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã duy trì bền bỉ việc chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Vừa qua, đơn vị đã phối hợp cùng Quỹ Lá xanh (TP.HCM) nhận phụng dưỡng suốt đời thêm 3 mẹ tại phường Tam Quan, gồm: mẹ Nguyễn Thị Lư (96 tuổi), mẹ Nguyễn Thị Qua (86 tuổi) và mẹ Huỳnh Thị Hiền (99 tuổi). Mỗi tháng, các mẹ nhận được hỗ trợ 2 triệu đồng cùng sự thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe thường xuyên từ các đoàn viên thanh niên. Hiện tại, tuổi trẻ Công an tỉnh đang nhận phụng dưỡng suốt đời tổng cộng 8 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

Gần 21.000 phần quà tết được Công an tỉnh Gia Lai trao cho người nghèo- Ảnh 3.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng dịp Tết Bính Ngọ

ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, song song với nhiệm vụ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân, chương trình "Xuân ấm áp, tết yêu thương" là một trọng tâm trong công tác an sinh xã hội. 

"Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ kịp thời để bà con vơi bớt khó khăn. Đây cũng là hành động thiết thực của mỗi cán bộ, chiến sĩ nhằm vun đắp hình ảnh người công an gần dân, hiểu dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ", đại tá Vinh chia sẻ.

Tin liên quan

900 trẻ ở TP.HCM nhận 1 triệu đồng và quà tết Bính Ngọ 2026

900 trẻ ở TP.HCM nhận 1 triệu đồng và quà tết Bính Ngọ 2026

Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức chương trình Tết cho em, tặng quà tết cho 900 trẻ là con em của đoàn viên người lao động mỗi em 1 triệu đồng.

Khám phá thêm chủ đề

Quà tết tết bính ngọ Công an tỉnh Gia Lai Gia Lai Mẹ Việt Nam anh hùng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận