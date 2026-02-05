Gần 21.000 phần quà tết được Công an tỉnh Gia Lai trao cho người nghèo

Tặng quà tết gắn với "lá chắn" pháp luật

Từ giữa tháng 1.2026, Công an tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai chương trình "Xuân ấm áp, tết yêu thương" tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các địa bàn đặc biệt khó khăn. Tính đến nay, chương trình đã huy động nguồn lực xã hội hóa để trao gần 21.000 phần quà tết với tổng trị giá gần 3 tỉ đồng.

Dự kiến, các hoạt động nghĩa tình này sẽ tiếp tục kéo dài đến hết ngày 15.2 nhằm đảm bảo không người dân nào bị bỏ lại phía sau.

Công an tỉnh Gia Lai đẩy mạnh an sinh, đền ơn đáp nghĩa dịp Tết Bính Ngọ ẢNH: TRỊ BÌNH

Điểm khác biệt của "Xuân ấm áp, tết yêu thương" năm nay chính là việc lồng ghép khéo léo giữa công tác an sinh và tuyên truyền pháp luật. Thay vì chỉ trao quà thuần túy, các cán bộ, chiến sĩ công an đã tận dụng những buổi gặp gỡ gần gũi để phổ biến cho người dân về thủ đoạn của tội phạm ma túy, lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Cách làm này giúp bà con vừa có thêm nhu yếu phẩm, vừa trang bị "lá chắn" nhận thức để bảo vệ gia đình trước các rủi ro trong dịp tết.

Phiên chợ 0 đồng và những niềm vui bất ngờ

Tại xã Ia Dok (Gia Lai) vào ngày 1.2, không khí ngày hội thực sự bùng nổ khi Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp cùng CLB Cơm từ thiện Pleiku tổ chức phiên chợ tết 2026 mang tên "Xuân yêu thương - Tết gần dân".

Tại đây, ban tổ chức đã thiết lập 5 gian hàng 0 đồng, giúp người dân tự do lựa chọn thực phẩm thiết yếu. Khoảng 600 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đã được thưởng thức các món ăn nóng hổi tại chỗ và nhận những phần quà thiết thực như vở, bút, áo ấm. Đặc biệt, 10 chiếc xe đạp mới (trị giá 1,5 triệu đồng/chiếc) đã được trao cho các em học sinh nghèo vượt khó, tiếp thêm động lực cho các em đến trường sau kỳ nghỉ tết.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết gần dân” tại xã Ia Dok ẢNH: TRỊ BÌNH

Cùng ngày, tại xã Gào, chương trình "Xuân ấm áp, tết yêu thương" cũng lan tỏa mạnh mẽ thông qua hoạt động phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lực lượng công an đã cung cấp thông tin giúp người dân nhận diện âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng dịp lễ tết để kích động, gây mất trật tự. Ông Khăm So, một người dân tại xã Gào, xúc động chia sẻ: "Có bánh chưng, có quà tết của Công an là dân làng vui lắm. Tết này yên tâm nhiều rồi".

Nghĩa tình sâu nặng với các Mẹ Việt Nam anh hùng

Không chỉ hướng về vùng sâu vùng xa, Công an tỉnh còn thể hiện lòng tri ân sâu sắc qua các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Đoàn thanh niên Công an tỉnh Gia Lai đã duy trì bền bỉ việc chăm sóc, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng.

Vừa qua, đơn vị đã phối hợp cùng Quỹ Lá xanh (TP.HCM) nhận phụng dưỡng suốt đời thêm 3 mẹ tại phường Tam Quan, gồm: mẹ Nguyễn Thị Lư (96 tuổi), mẹ Nguyễn Thị Qua (86 tuổi) và mẹ Huỳnh Thị Hiền (99 tuổi). Mỗi tháng, các mẹ nhận được hỗ trợ 2 triệu đồng cùng sự thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe thường xuyên từ các đoàn viên thanh niên. Hiện tại, tuổi trẻ Công an tỉnh đang nhận phụng dưỡng suốt đời tổng cộng 8 Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn.

Tuổi trẻ Công an tỉnh Gia Lai thăm hỏi, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng dịp Tết Bính Ngọ ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, song song với nhiệm vụ ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân, chương trình "Xuân ấm áp, tết yêu thương" là một trọng tâm trong công tác an sinh xã hội.

"Chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, hỗ trợ kịp thời để bà con vơi bớt khó khăn. Đây cũng là hành động thiết thực của mỗi cán bộ, chiến sĩ nhằm vun đắp hình ảnh người công an gần dân, hiểu dân, hết lòng vì nhân dân phục vụ", đại tá Vinh chia sẻ.