Thời sự

Công an tỉnh Gia Lai tặng 23 nhà tình nghĩa cho người nghèo đón tết

Trị Bình
Trị Bình
15/01/2026 19:31 GMT+7

Công an tỉnh Gia Lai khởi công xây dựng mới 21 căn nhà, sửa chữa 2 căn khác tặng các hộ dân đặc biệt khó khăn, giúp người dân an cư, yên tâm đón Tết Nguyên đán.

Sáng 15.1, tại xã Ia Rsai (Gia Lai), Công an tỉnh Gia Lai khởi công xây, sửa nhà cho 23 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với sự phối hợp của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Hoạt động thiết thực này hưởng ứng phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Công an tỉnh Gia Lai tặng 23 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo đón tết - Ảnh 1.

Công an tỉnh Gia Lai khởi công xây dựng, sửa nhà cho 23 hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ẢNH: TRỊ BÌNH

Theo kế hoạch, Công an tỉnh Gia Lai khởi công xây mới 11 căn và sửa chữa 2 căn tại xã Phú Túc, đồng thời xây mới 10 căn tại xã Ia Rsai. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 70 triệu đồng, các căn sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng, góp phần giúp người dân sớm ổn định chỗ ở.

Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ trực tiếp, Công an tỉnh Gia Lai còn đóng góp ngày công lao động và nguyên vật liệu với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Công ty TNHH Sài Gòn Smile (TP.Hà Nội) là đơn vị tài trợ chính với số tiền hơn 1,5 tỉ đồng; Công ty Sơn Ringo Việt Nam tài trợ toàn bộ sơn cho các công trình; Mobifone Gia Lai tặng quạt điện cho từng hộ gia đình ngay khi nhà được khánh thành.

Đại diện các hộ dân được hỗ trợ, bà Nay Jôk (xã Ia Rsai) xúc động chia sẻ niềm vui khi sắp có căn nhà mới khang trang. Bà bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an và các nhà hảo tâm đã giúp gia đình yên tâm ổn định cuộc sống.

Dự kiến, 23 căn nhà sẽ hoàn thành trước ngày 10.2, để các hộ dân có nhà mới đón Tết Nguyên đán ấm áp, đủ đầy hơn.

Công an tỉnh Gia Lai tặng 23 căn nhà tình nghĩa cho người nghèo đón tết - Ảnh 2.

Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, tặng quà cho các hộ dân

ẢNH: TRỊ BÌNH

Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết đây là hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm hiện thực hóa chủ trương xóa nhà tạm, nhà dột nát, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người dân còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn.

"Thời gian tới, chúng tôi triển khai mạnh mẽ hơn nữa chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau", lan tỏa phong trào thi đua Ba nhất: "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" trong lực lượng Công an tỉnh Gia Lai", đại tá Ngô Cự Vinh nhấn mạnh.

