Gia Lai chấp thuận dự án sân golf Đăk Đoa hơn 1.150 tỉ đồng

Ngày 15.1, UBND tỉnh Gia Lai cho biết vừa ban hành quyết định chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư và quản lý tòa nhà Ion Complex, công ty thành viên thuộc Tập đoàn FLC là nhà đầu tư thực hiện Dự án Sân golf Đăk Đoa.

Dự án được triển khai trong giai đoạn từ quý 1I/2026 đến quý 4/2029, trong đó, thời gian từ quý 1/2026 đến quý 3/2029 dành cho công tác chuẩn bị đầu tư và triển khai xây dựng, quý 4/2029 hoàn thành và đưa dự án vào sử dụng. Đây là tổ hợp sân golf tiêu chuẩn quốc tế kết hợp dịch vụ thể thao - giải trí và du lịch, với tổng vốn hơn 1.150 tỉ đồng.



Đây là bước triển khai quan trọng của tỉnh nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với định hướng mở rộng không gian phía Tây, thu hút các dòng vốn đầu tư mới và tạo việc làm cho người lao động địa phương.

Tổ hợp sân golf Đăk Đoa được kỳ vọng tạo thêm cú hích trong phát triển kinh tế - xã hội phía tây Gia Lai cũng như toàn tỉnh ẢNH: C.T.V.

Vị trí dự án tại xã Đăk Đoa, được xem là cửa ngõ quan trọng để kết nối các vùng phía Tây của tỉnh Gia Lai với các vùng phụ cận và các tỉnh khu vực Tây nguyên. Thông qua quá trình triển khai dự án, hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật sẽ từng bước được đầu tư, mở rộng và nâng cấp đồng bộ, góp phần cải thiện điều kiện giao thông, hạ tầng kỹ thuật và diện mạo đô thị khu vực Đăk Đoa và vùng lân cận.



Dự án Sân golf Đăk Đoa được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều việc làm cho người lao động địa phương, đặc biệt trong các giai đoạn thi công xây dựng và vận hành dự án. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần hình thành các ngành nghề dịch vụ mới, tạo thêm cơ hội việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân khu vực.

Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý tòa nhà Ion Complex được thành lập năm 2010, trụ sở tại Hà Nội, là doanh nghiệp có liên quan đến hệ thống các công ty thành viên của Tập đoàn FLC.

Khi dự án Sân golf Đăk Đoa hoàn thành, đây sẽ không chỉ là một điểm đến thể thao - du lịch tầm quốc tế mà còn là một phần quan trọng trong chiến lược nâng tầm giá trị kinh tế của cả khu vực Tây nguyên trong các thập kỷ tới.