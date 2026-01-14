Gia Lai bổ nhiệm 135 sĩ quan làm chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã

Chiều 14.1, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường và điều động, bổ nhiệm cán bộ.

Tại hội nghị, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, đặc khu trực thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố; quyết định của Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành biểu tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; quyết định của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc bổ nhiệm có thời hạn cán bộ giữ chức chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường.

Lãnh đạo Quân khu 5 trao quyết định điều động, bổ nhiệm các sĩ quan giữ chức chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường ở Gia Lai ẢNH: MAN ĐỨC DŨNG

Cùng với đó, hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về việc kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cấp xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với các sĩ quan được điều động, bổ nhiệm theo quy định.

Theo các quyết định được công bố, Gia Lai bổ nhiệm 135 sĩ quan quân đội chính quy giữ chức chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự tại 135 xã, phường trên toàn tỉnh. Việc bổ nhiệm này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị, đồng thời khẳng định chủ trương đưa sĩ quan quân đội chính quy về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Quân khu 5 nhấn mạnh, việc tổ chức lại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã và bố trí sĩ quan quân đội chính quy giữ chức chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường là yêu cầu tất yếu trong tình hình mới. Mô hình này góp phần tinh gọn tổ chức, thống nhất chỉ huy, nâng cao chất lượng tham mưu, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng quân sự trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Lãnh đạo Quân khu 5 bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác mới, các sĩ quan được Gia Lai bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", tinh thần trách nhiệm, sâu sát với cơ sở, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, phát biểu giao nhiệm vụ cho 135 chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường



Phát biểu chỉ đạo, đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, yêu cầu các sĩ quan nhanh chóng tiếp cận địa bàn, tổ chức tiếp nhận và bàn giao công việc theo đúng quy định; sớm ổn định tổ chức, biên chế Ban Chỉ huy quân sự xã, phường. Đồng thời, các chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường cần chủ động tham mưu kịp thời, đúng và trúng cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngay từ những ngày đầu đảm nhiệm chức trách mới.