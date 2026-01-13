Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM đưa hơn 300 sĩ quan quân đội về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Thúy Liễu
Thúy Liễu
13/01/2026 15:12 GMT+7

Đảng ủy Quân sự TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó (Ban Chỉ huy quân sự cấp xã) cho 318 cán bộ, cụ thể hóa chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia trực tiếp công tác quân sự, quốc phòng ở địa bàn cơ sở.

Sáng 13.1, Đảng ủy Quân sự TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự TP.HCM công bố và trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn cho 151 cán bộ giữ chức chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 151 phường, xã, đặc khu (17 cán bộ còn lại do Quân khu 7 và đơn vị khác trao); bổ nhiệm 167 cán bộ giữ chức chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

TP . HCM đưa hơn 300 sĩ quan quân đội về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã - Ảnh 1.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu 7 trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

ẢNH: MẠNH THẮNG

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu là lực lượng nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trực tiếp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc mới, thường xuyên trao đổi, bàn bạc trong cấp ủy, chỉ huy, nắm chắc nhiệm vụ. Đồng thời, sớm đề ra những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung xử lý công việc nhanh, chính xác và báo cáo đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đối với các phó chỉ huy sắp tới sẽ được phong quân hàm sĩ quan, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị các cán bộ an tâm tư tưởng, phối hợp với công an nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

TP . HCM đưa hơn 300 sĩ quan quân đội về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã - Ảnh 2.

TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cho các sĩ quan quân đội

ẢNH: MẠNH THẮNG

Thiếu tướng Vũ Văn Điền tin tưởng trên cương vị công tác mới, các cán bộ được trao quyết định sẽ tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Từ đó, góp phần vào truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang thành phố, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng địa phương ngày càng ổn định, phát triển và giàu đẹp.

Việc triển khai các quyết định lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 228-KL/TW ngày 31.12.2025 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, Bộ Chính trị đã chính thức đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Tin liên quan

Những chế độ mới đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu từ năm 2026

Những chế độ mới đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu từ năm 2026

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 343 năm 2025 quy định chế độ an điều dưỡng, chăm sóc khi mắc bệnh hiểm nghèo, chế độ thông tin, hỗ trợ tang lễ khi từ trần đối với sĩ quan quân đội nghỉ hưu. Các quy định mới này đã có hiệu lực thi hành từ 1.1.2026.

Sĩ quan quân đội sắp được đãi ngộ nhiều chính sách

Khám phá thêm chủ đề

sĩ quan quân đội TP.HCM kết luận 228 Bộ Tư lệnh TP.HCM Ban chỉ huy quân sự cấp xã
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận