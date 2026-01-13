TP.HCM đưa hơn 300 sĩ quan quân đội về Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Sáng 13.1, Đảng ủy Quân sự TP.HCM tổ chức hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Tại hội nghị, Đảng ủy Quân sự TP.HCM công bố và trao quyết định bổ nhiệm có thời hạn cho 151 cán bộ giữ chức chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự 151 phường, xã, đặc khu (17 cán bộ còn lại do Quân khu 7 và đơn vị khác trao); bổ nhiệm 167 cán bộ giữ chức chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Thiếu tướng Đặng Văn Lẫm, Phó tư lệnh Quân khu 7 trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ẢNH: MẠNH THẮNG

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM nhấn mạnh, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu là lực lượng nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, trực tiếp giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc mới, thường xuyên trao đổi, bàn bạc trong cấp ủy, chỉ huy, nắm chắc nhiệm vụ. Đồng thời, sớm đề ra những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung xử lý công việc nhanh, chính xác và báo cáo đề xuất kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương và Bộ Tư lệnh TP.HCM.

Đối với các phó chỉ huy sắp tới sẽ được phong quân hàm sĩ quan, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM đề nghị các cán bộ an tâm tư tưởng, phối hợp với công an nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

TP.HCM trao quyết định bổ nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã cho các sĩ quan quân đội ẢNH: MẠNH THẮNG

Thiếu tướng Vũ Văn Điền tin tưởng trên cương vị công tác mới, các cán bộ được trao quyết định sẽ tiếp tục phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của người quân nhân cách mạng, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Từ đó, góp phần vào truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang thành phố, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng địa phương ngày càng ổn định, phát triển và giàu đẹp.

Việc triển khai các quyết định lần này nhằm cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại Kết luận số 228-KL/TW ngày 31.12.2025 về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, Bộ Chính trị đã chính thức đồng ý chủ trương đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.