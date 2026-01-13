Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đưa sĩ quan quân đội chính quy về ban chỉ huy quân sự cấp xã

Nam Long
13/01/2026 14:41 GMT+7

Đảng ủy quân sự Vĩnh Long vừa có thông báo nhân sự Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự đối với 124 xã, phường trong tỉnh.

Ngày 13.1, đại tá Trần Minh Trang, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, Chi huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) Vĩnh Long, vừa có thông báo danh sách các sĩ quan được điều động, bổ nhiệm về giữ chức Chỉ huy trưởng Ban CHQS 124 xã phường trong toàn tỉnh.

Vĩnh Long: Đưa sĩ quan quân đội chính quy về Ban chỉ huy quân sự cấp xã- Ảnh 1.

Đại tá Trần Minh Trang, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, Chi huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự trao quyết định cho các sĩ quan về công tác tại Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Ảnh: Nam Long

Theo đó, căn cứ quyết định của Tư lệnh Quân khu 9 về việc điều động, bổ nhiệm sĩ quan về công tác tại Ban CHQS cấp xã, Đảng ủy Quân sự có thông báo danh sách 124 sĩ quan mang cấp hàm từ thiếu tá đến thượng tá được điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban CHQS 124 xã, phường thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Theo đại tá Trần Minh Trang, Chi huy trưởng Bộ CHQS Vĩnh Long, việc đưa bộ đội chính quy về đảm nhiệm các chức danh tại Ban CHQS cấp xã là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa chủ trương tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị cơ sở.

Hiện tại, Đảng ủy Quân sự tỉnh đang tiếp tục rà soát bố trí thêm từ 8 đến 10 bộ đội chính quy tại Ban CHQS cấp xã. Việc bố trí bộ đội chính quy về cấp xã này, sẽ tạo tiền đề quan trọng để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại cơ sở.

