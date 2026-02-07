Bắt nghi phạm khống chế người phụ nữ, cướp tài sản trong đêm

Ngày 7.1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Kim Liên (Nghệ An) vừa bắt giữ Lê Đình Truyền (26 tuổi, ngụ xóm Yên Mỹ, xã Đức Minh, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Lê Đình Truyền tại cơ quan công an ẢNH: C.A

Cơ quan công an cũng bác thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, nạn nhân vụ việc này là một nữ sinh, bị khống chế, hiếp dâm khi đang đi xe máy điện một mình trên đường.

Theo cơ quan công an, khoảng 19 giờ ngày 6.2, chị D.T.L (ngụ xã Kim Liên) chạy xe máy trên đường liên xóm, khi đến cánh đồng thì bị Lê Đình Truyền chạy xe máy từ phía sau vượt lên chặn xe máy chị L.

Hoảng sợ, chị L. bỏ xe máy chạy xuống ruộng thì bị Truyền đuổi theo, kẹp cổ, đe dọa, buộc chị L. đưa tiền cho Truyền.

Chị L. trả lời không có tiền thì bị Truyền tiếp tục kẹp cổ, khống chế kéo ra đường nội đồng cách vị trí chặn xe khoảng 60 m rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào người chị L.

Khi chị L. đang bị khống chế thì có người đi qua, phát hiện chiếc xe máy dựng bên đường nhưng không có người nên dừng lại kiểm tra. Lúc này chị L. kêu cứu, buộc Truyền buông tay và chị L. thoát được, bỏ chạy.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Kim Liên đến hiện trường để điều tra và phát hiện Truyền đang lẩn trốn tại khu vực bụi rậm cạnh mép kênh đào giữa cánh đồng thuộc xã Kim Liên.

Theo cơ quan công an, Truyền từng bị kết án 10 năm tù về tội cướp tài sản và hiếp dâm, mới được ra tù.