Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Bắt nghi phạm khống chế người phụ nữ, cướp tài sản trong đêm

Khánh Hoan
Khánh Hoan
07/02/2026 16:04 GMT+7

Phát hiện một phụ nữ chạy xe máy trên đường vắng, nam thanh niên ở Nghệ An đã khống chế người này để cướp tài sản.

Ngày 7.1, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Kim Liên (Nghệ An) vừa bắt giữ Lê Đình Truyền (26 tuổi, ngụ xóm Yên Mỹ, xã Đức Minh, Hà Tĩnh) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Bắt nghi phạm khống chế người phụ nữ trong đêm để cướp tài sản - Ảnh 1.

Lê Đình Truyền tại cơ quan công an

ẢNH: C.A

Cơ quan công an cũng bác thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng, nạn nhân vụ việc này là một nữ sinh, bị khống chế, hiếp dâm khi đang đi xe máy điện một mình trên đường.

Theo cơ quan công an, khoảng 19 giờ ngày 6.2, chị D.T.L (ngụ xã Kim Liên) chạy xe máy trên đường liên xóm, khi đến cánh đồng thì bị Lê Đình Truyền chạy xe máy từ phía sau vượt lên chặn xe máy chị L.

Hoảng sợ, chị L. bỏ xe máy chạy xuống ruộng thì bị Truyền đuổi theo, kẹp cổ, đe dọa, buộc chị L. đưa tiền cho Truyền.

Chị L. trả lời không có tiền thì bị Truyền tiếp tục kẹp cổ, khống chế kéo ra đường nội đồng cách vị trí chặn xe khoảng 60 m rồi dùng mũ bảo hiểm đánh nhiều lần vào người chị L. 

Khi chị L. đang bị khống chế thì có người đi qua, phát hiện chiếc xe máy dựng bên đường nhưng không có người nên dừng lại kiểm tra. Lúc này chị L. kêu cứu, buộc Truyền buông tay và chị L. thoát được, bỏ chạy.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Kim Liên đến hiện trường để điều tra và phát hiện Truyền đang lẩn trốn tại khu vực bụi rậm cạnh mép kênh đào giữa cánh đồng thuộc xã Kim Liên.

Theo cơ quan công an, Truyền từng bị kết án 10 năm tù về tội cướp tài sản và hiếp dâm, mới được ra tù.

Tin liên quan

Khởi tố nhóm thanh niên nhậu say rồi đuổi đánh người đi đường, cướp tài sản

Khởi tố nhóm thanh niên nhậu say rồi đuổi đánh người đi đường, cướp tài sản

Nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu rồi truy đuổi, đánh dã man người đi đường và cướp tài sản. Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận khi clip lan truyền trên mạng xã hội.

Khám phá thêm chủ đề

cướp tài sản xã Kim Liên Nghệ An Hiếp dâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận