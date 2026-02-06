Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Khởi tố nhóm thanh niên nhậu say rồi đuổi đánh người đi đường, cướp tài sản

Huy Đạt
Huy Đạt
06/02/2026 20:52 GMT+7

Nhóm thanh niên tụ tập ăn nhậu rồi truy đuổi, đánh dã man người đi đường và cướp tài sản. Vụ việc gây phẫn nộ trong dư luận khi clip lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 6.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Lê Tuấn Đạt, Trương Bảo (cùng 29 tuổi, trú P.An Khê) và Nguyễn Minh Hiếu (23 tuổi, trú P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để điều tra về các hành vi "cướp tài sản" và "gây rối trật tự công cộng".

Các quyết định đã được Viện KSND khu vực 4 TP.Đà Nẵng phê chuẩn.

Khởi tố nhóm thanh niên nhậu say rồi đuổi đánh người đi đường, cướp tài sản- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam nhóm thanh niên đánh người đi đường, cướp tài sản

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2.2, Công an P.Liên Chiểu tiếp nhận tin báo của người dân về một vụ đánh nhau xảy ra tại khu vực ngã ba Vũ Ngọc Phan - Ninh Tốn - Ngô Văn Sở (P.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). 

Khi lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, ghi nhận 2 thanh niên bị thương là anh P.N.K và anh T.H.D (cùng 21 tuổi, trú P.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng). Vụ việc được người dân quay clip đăng tải lên mạng xã hội, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Quá trình điều tra xác định, khoảng 20 giờ ngày 2.2, Nguyễn Lê Tuấn Đạt cùng với Nguyễn Minh Hiếu, Trương Bảo, Đặng Công Tiến, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Ngọc Thái, Cao Quốc Dũng, Trần Thị Thọ Chinh và Tăng Thị Kim Anh tụ tập ăn nhậu tại phòng trọ của Đạt ở P.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng).

Do có mâu thuẫn từ trước với một thanh niên khác, cả nhóm bàn bạc, sử dụng xe máy đi tìm để đánh trả thù. Khi phát hiện anh P.N.K và anh T.H.D đang lưu thông trên đường, nhóm của Đạt nhầm tưởng là người có mâu thuẫn nên truy đuổi, chặn xe, dùng thắt lưng, mũ bảo hiểm và thanh kim loại tấn công 2 nạn nhân.

Khởi tố nhóm thanh niên nhậu say rồi đuổi đánh người đi đường, cướp tài sản- Ảnh 2.

Nhóm thanh niên nhậu say, sau đó điều khiển xe máy đi tìm đối thủ để đánh trả thù nhưng đánh nhầm người đi đường và cướp tài sản

ẢNH: Đ.X

Trong quá trình hành hung, nhóm này còn chiếm đoạt một bao đựng cơ bida của anh T.H.D, bên trong có nhiều đoạn cơ, sau đó mang đi bán lấy tiền tiêu xài. 

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm 1 bao đựng cơ bida, các đoạn cơ, 1 thanh kim loại dài khoảng 40 cm, 3 xe mô tô cùng số tiền 3,5 triệu đồng do bán tài sản cướp được. 

Liên quan đến vụ việc, Đặng Công Tiến (16 tuổi, trú TP.Đà Nẵng) đã ra trình diện, khai báo phục vụ công tác điều tra. Riêng Trần Quốc Vượng và Nguyễn Ngọc Thái (cùng trú TP.Đà Nẵng) hiện đang bỏ trốn, cơ quan công an kêu gọi sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. 

Vụ án đang được Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng.

