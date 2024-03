Đà Nẵng: Bắt nhóm côn đồ nhậu say, chém nhầm người

Ngày 27,3, Công an Q.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng) tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhóm 9 côn đồ ăn nhậu say xỉn trả thù nhầm người vô can.

Các bị can này có tuổi đời từ 18 - 25, ngụ Q.Liên Chiểu và H.Hòa Vang (TP.Đà Nẵng).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Liên Chiểu cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 bị can Lê Văn Hậu, Trương Nguyễn Ngọc Huy và Dương Ngọc Vỹ (cùng 19 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) về hành vi gây rối trật tự công cộng. Các bị can còn lại được tại ngoại nhưng cấm rời khỏi nơi cư trú.

Công an Q.Liên Chiểu tống đạt các quyết định đối với các bị can NGUYỄN TÚ

Theo kết quả điều tra, tối 28.10.2023, Lê Văn Hậu ăn nhậu gần khu vực đường Ngô Thì Nhậm (Q.Liên Chiểu) thì bị một nhóm côn đồ địa phương khiêu khích.

Hậu rủ Huy, Vỹ và một số bạn bè ở Q.Liên Chiểu và H.Hòa Vang đi trả thù. Cả nhóm mang theo 4 dao tự chế và điều khiển xe máy đi lòng vòng quanh khu vực Trung tâm Hành chính Q.Liên Chiểu để truy tìm đối thủ.

Lúc này, thấy nhóm của Vương Vĩnh Khang (20 tuổi, ngụ TP.Hội An, Quảng Nam) đang ngồi nhậu trên vỉa hè, Hậu cho rằng đây là nhóm gây sự với Hậu, nên huy động đồng bọn xông vào chém.

Khang cùng một số người bị thương, được đưa đi cấp cứu, sau đó Hậu mới phát hiện đã chém nhầm người. Sau khi không tìm được đúng nhóm gây sự, Hậu cho đồng bọn giải tán, phi tang hung khí.

Ngoài hành vi gây rối, công an quận còn tiếp tục điều tra, xem xét hành vi cố ý gây thương tích của nhóm côn đồ.