Thời sự

Nghi phạm 19 tuổi xịt hơi cay tấn công shipper, cướp điện thoại

Huy Đạt
Huy Đạt
23/12/2025 08:21 GMT+7

Áp sát shipper, dùng bình xịt hơi cay tấn công rồi cướp điện thoại iPhone 16 Pro Max trị giá hơn 25 triệu đồng, nghi phạm 19 tuổi ở TP.Đà Nẵng bị bắt giữ ngay sau đó.

Ngày 23.12, Công an P.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ Phạm Ngọc Anh Khoa (19 tuổi, trú P.Liên Chiểu), nghi phạm trực tiếp thực hiện vụ cướp điện thoại manh động xảy ra trên địa bàn.

Nghi phạm 19 tuổi xịt hơi cay tấn công shipper, cướp điện thoại - Ảnh 1.

Nghi phạm Phạm Ngọc Anh Khoa bị bắt giữ để điều tra hành vi xịt hơi cay cướp tài sản

ẢNH: Đ.X

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 15 phút ngày 18.12, Đ.V.T.K (19 tuổi, trú P.Hòa Cường, TP.Đà Nẵng) làm nghề shipper (giao hàng) đang đứng chờ giao dịch trên đường Dũng Sĩ Thanh Khê (P.Thanh Khê) thì bất ngờ bị một nam thanh niên áp sát, dùng bình xịt hơi cay xịt thẳng vào mặt.

Lợi dụng lúc bị hại hoảng loạn, nghi phạm giật chiếc điện thoại iPhone 16 Pro Max trị giá khoảng 25,5 triệu đồng rồi bỏ chạy.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an P.Thanh Khê đã huy động nhiều trinh sát có kinh nghiệm, khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy bắt nghi phạm gây án.

Sau đó, Công an P.Thanh Khê đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng xác minh, làm rõ và bắt giữ Phạm Ngọc Anh Khoa.

Qua đấu tranh, Khoa thừa nhận hành vi cướp điện thoại. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

