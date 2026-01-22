Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 21.1.2026, xe ô tô 4 chỗ (chưa xác định được danh tính điều khiển) đang lưu thông trên cầu Yên Xuân bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ô tô chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu ở Nghệ An

Ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 3 người đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Tài xế ô tô và nhiều người đi đường cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Đám cháy sau đó được khống chế, tuy nhiên chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.