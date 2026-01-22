Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Ô tô chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu ở Nghệ An
Video Thời sự

Ô tô chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu ở Nghệ An

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
22/01/2026 09:50 GMT+7

Chiếc ô tô 4 chỗ chở 3 người khi đang lưu thông cầu Yên Xuân (tỉnh Nghệ An) thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 21.1.2026, xe ô tô 4 chỗ (chưa xác định được danh tính điều khiển) đang lưu thông trên cầu Yên Xuân bắc qua sông Lam, tỉnh Nghệ An thì bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Ô tô chở 3 người bất ngờ bốc cháy dữ dội trên cầu ở Nghệ An

Ngọn lửa bùng phát từ phần đầu xe, nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân xe, khói đen cuồn cuộn bốc cao hàng chục mét. Thời điểm xảy ra vụ cháy, trên xe có 3 người đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn. Tài xế ô tô và nhiều người đi đường cố gắng dập lửa nhưng bất thành.

Nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh Nghệ An đã điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 12 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường. Đám cháy sau đó được khống chế, tuy nhiên chiếc ô tô bị hư hỏng nặng.

Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tin liên quan

Toàn cảnh 17h: Cháy lớn trong hẻm, cư dân hoảng loạn | Chiêm ngưỡng cây quất hình con ngựa giá chục triệu

Toàn cảnh 17h: Cháy lớn trong hẻm, cư dân hoảng loạn | Chiêm ngưỡng cây quất hình con ngựa giá chục triệu

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Cháy bãi phế liệu trong hẻm, khu dân cư hoảng loạn

Cận cảnh xe đầu kéo bốc cháy dữ dội, tài xế thoát ra ngoài

Khám phá thêm chủ đề

cháy cháy ô tô Ô tô cháy trên cầu tin tức Nghệ An Cầu yên xuân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận