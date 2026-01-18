Ngọc Lan phấn khích khi chàng trai Nghệ An chinh phục cô gái chưa từng yêu ai

Ngọc Lan vui mừng khi mai mối thành công cho cặp đôi tại Bạn muốn hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Chương trình Bạn muốn hẹn hò tập 1.167 lên sóng, Quyền Linh và Ngọc Lan cùng mai mối cho Lưu Đức Bằng (33 tuổi, Nghệ An), làm thiết kế đồ gỗ nội thất tại TP.HCM, và Đỗ Ngọc Tường Vy (31 tuổi, TP.HCM), là nhân viên xuất nhập khẩu cho một công ty gia công hàng may mặc.

Giới thiệu về bản thân, Tường Vy cho biết cô là người hòa đồng, vui vẻ, yêu thích các hoạt động thể thao ngoài trời và nữ công gia chánh. Tuy nhiên, cô thừa nhận mình khá nhút nhát và mau quên. Dù đã bước sang tuổi 31, Tường Vy khiến Ngọc Lan không khỏi bất ngờ khi tiết lộ gần như chưa có kinh nghiệm yêu đương. Trước đây, cô chỉ có một mối tình đơn phương thời đi học, chưa kịp thổ lộ thì người kia đã chuyển trường. Từ đó, cô cũng chưa yêu thêm ai.

Tường Vy cùng gia đình đến show hẹn hò tìm bạn trai Ảnh: Chụp màn hình

Về phía Đức Bằng, anh tự nhận mình là người chăm chỉ, có chí tiến thủ, sống lành mạnh và hướng về gia đình. Trong chuyện tình cảm, anh cho biết từng yêu hai người. Trong đó, mối tình đầu là tình đơn phương, Đức Bằng có bày tỏ tình cảm nhưng không được đáp lại. Còn mối tình thứ hai của anh kéo dài gần 2 năm, nhưng không thể đi đến cái kết trọn vẹn do yêu xa và những mâu thuẫn phát sinh theo thời gian.

Khi Quyền Linh hỏi về tiêu chuẩn tìm bạn gái, Đức Bằng cho biết yếu tố quan trọng nhất là sự chung thủy. Ngoài ra, anh mong muốn bạn gái dễ thương, biết yêu thương gia đình. Trong khi đó, Tường Vy chỉ mong tìm được người có ngoại hình ưa nhìn, tính cách cởi mở, vui vẻ, chân thành và có công việc ổn định.

Đức Bằng từng trải qua một mối tình trước khi tham gia show hẹn hò Ảnh: Chụp màn hình

Chàng trai Nghệ An mang theo 99 đóa hồng đi hẹn hò

Ở khoảnh khắc mở rào, Đức Bằng mang theo bó hoa hồng rực rỡ khiến Ngọc Lan trầm trồ. Anh bày tỏ với bạn gái: "Anh gửi 99 đóa hoa và hy vọng nếu chúng mình đến được với nhau thì tình yêu đó sẽ bền lâu, vĩnh cửu".

Trong cuộc trò chuyện, chàng trai Nghệ An chia sẻ hiện sinh sống và làm việc ổn định tại TP.HCM, còn bố mẹ vẫn ở quê nhà. Đức Bằng khẳng định nếu lập gia đình, anh có thể theo vợ, không đặt nặng việc phải về quê sinh sống.

Bó hoa hồng tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của đàng trai Ảnh: Chụp màn hình

Đàng trai cũng tạo được thiện cảm khi thể hiện quan điểm sống hiện đại và tâm lý trong hôn nhân. Anh cho biết sẵn sàng chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái và linh hoạt trong chuyện đón tết để vợ không phải thiệt thòi. Khi nói về hôn nhân, anh thổ lộ: "Giữa hai người sẽ không bao giờ hòa hợp hoàn toàn, chắc chắn sẽ có lúc mâu thuẫn. Nhưng vì hạnh phúc chung, anh hy vọng cả hai biết hạ cái tôi xuống để gia đình luôn êm ấm".

Về phía Tường Vy, cô cho biết mình khá ít nói nên mong đối phương chủ động chia sẻ nhiều hơn. Cô cũng chia sẻ niềm yêu thích nấu ăn, chăm sóc gia đình và cho rằng việc đón tết nên được sắp xếp linh hoạt, năm ở nhà nội, năm ở nhà ngoại, miễn là cả hai có sự thấu hiểu và đồng thuận.

Sự chân thành, thấu hiểu và quan điểm sống hiện đại của Đức Bằng đã chinh phục được bạn gái Ảnh: Chụp màn hình

Sau cuộc trò chuyện, Đức Bằng còn dành tặng bạn gái ca khúc Bản tình ca đầu tiên như một lời bày tỏ chân thành. Trước tình cảm và sự nghiêm túc của đàng trai, Tường Vy mỉm cười đồng ý bấm nút trong tiếng reo hò cổ vũ của khán giả.