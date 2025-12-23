Khởi tố anh em ruột gây án mạng tại quán nhậu

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ngày 23.12 đã khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra ở quán nhậu quán BBQ Ok Zui trên đường Hùng Vương thuộc P.Diên Hồng (Gia Lai), trong đó có 2 anh em ruột là Thuận và Hòa nói trên. Người còn lại là Trần Kỳ Anh được xác định là đồng phạm dù không trực tiếp sử dụng hung khí tấn công các nạn nhân.

Theo điều tra, rạng sáng ngày 17.12, Hòa ngồi nhậu với Trần Kỳ Anh ở quán BBQ Ok Zui thì xảy ra cự cãi với nhân viên của quán. Hòa đã dùng tay đánh vào mặt quản lý của quán là anh N.H.T.H (28 tuổi), trú tại P.Pleiku, Gia Lai.

Phan Văn Thuận bị truy tố vì hành vi giết người ẢNH: CÔNG AN P.DIÊN HỒNG

Thấy vậy, anh H. cùng một số người đã xông vào đánh lại Hòa. Sau đó, Hòa và Trần Kỳ Anh ra về và kể lại vụ việc với Thuận. Cả ba mang theo dao, mã tấu, bình xịt hơi cay quay lại quán, xông vào khu vực quầy chém nhiều người. Hậu quả anh M.V.H.N (18 tuổi), trú tại P.Hội Phú tử vong; anh H. cùng N.T.T.N (18 tuổi), trú tại P.Pleiku và T.T.L (36 tuổi), trú tại P.Diên Hồng bị thương.

Cả ba sau khi gây án, được sự vận động của cơ quan chức năng đã đầu thú vào trưa cùng ngày.

Em ruột của Thuận là Phan Văn Hòa cũng bị truy tố vì hành vi giết người ẢNH: CÔNG AN P.DIÊN HỒNG

Như Thanh Niên thông tin, vụ hỗn chiến tại quán nhậu BBQ Ok Zui xảy ra khoảng 4 giờ ngày 17.12. Hai người đàn ông mang theo dao và mã tấu bất ngờ xông vào quán, tấn công một nhóm thực khách, nhân viên ở đây. Vụ hỗn chiến khiến một người tử vong, hai người bị thương.