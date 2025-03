Khởi tố vụ án, tạm giữ 21 người xách dao, mác hỗn chiến trên QL1

Tối 28.3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố vụ án hình sự gây rối trật tự công cộng, xảy ra trên quốc lộ 1, đoạn qua X.Vĩnh Phương, TP.Nha Trang.

Liên quan vụ án, ngay trong ngày, Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 21 nghi can trong vụ án.

Công an tỉnh Khánh Hòa thu giữ nhiều hung khí sau vụ hỗn chiến ẢNH: L.X

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, do mâu thuẫn phát sinh trên mạng xã hội từ trước, nhóm của Nguyễn Đức Trọng (16 tuổi, ở xã Vĩnh Thái) hẹn với nhóm Lê Trung Kiên (17 tuổi, ở xã Vĩnh Phương, cùng TP.Nha Trang) để giải quyết. Đây cũng là hai nghi can cầm đầu trong vụ hỗn chiến trên quốc lộ 1 gây náo động cả khu vực.

Kiên và Trọng sau đó đã rủ thêm đồng phạm là các thanh niên ở TP.Nha Trang, TX.Ninh Hòa, H.Diên Khánh, H.Cam Lâm… mang theo hung khí như chai thủy tinh, súng bắn bi, giáo, mác, ba chĩa, mã tấu... Các nghi can điều khiển xe máy thành từng nhóm, bấm còi ầm ĩ, dàn hàng ngang rồi lao vào đánh nhau.

Vụ hỗn chiến khiến một thanh niên bị thương, phải nhập viện cấp cứu.

Trước đó, ngày 27.3, trên mạng xã hội xuất hiện clip nhiều thanh niên điều khiển xe máy dàn hàng ngang, xách hung khí, la hét làm náo loạn cả đoạn đuờng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Ngay khi phát hiện sự việc, Tổ 979 Công an tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị liên quan lập tức có mặt hiện trường, thu giữ nhiều hung khí các loại và truy bắt những người liên quan.

Công an tỉnh Khánh Hòa đã triệu tập hơn 50 người để lấy lời khai, phục vụ điều tra và phân loại hành vi để xử lý.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, tạm giữ 21 nghi can, trong đó có Lê Trung Kiên và Nguyễn Đức Trọng, để điều tra vụ hỗn chiến trên QL1 vào rạng sáng 27.3.