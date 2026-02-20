CSGT TP.HCM xử phạt hơn 1.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong 3 ngày tết

Ngày 20.2, Công an TP.HCM cho biết trong 3 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng CSGT đã xuyên đêm tuần tra, kiểm soát và lập biên bản hàng loạt trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, từ ngày 17 - 19.2 (từ mùng 1 - 3 tết), lực lượng chức năng đã xử lý 1.735 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.735 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 347 trường hợp và trừ điểm giấy phép lái xe 539 trường hợp.

Chủ quan vì nghĩ "uống ít không sao"

Theo thống kê, đối tượng vi phạm chủ yếu là người điều khiển xe máy với 1.653 trường hợp. Đáng chú ý, có đến 744 trường hợp vi phạm ở mức dưới 0,25 mg/l khí thở. Con số này cho thấy nhiều người dân vẫn còn tâm lý chủ quan, cho rằng chỉ nhấp môi hoặc uống ít rượu bia sẽ không bị xử phạt hoặc không gây nguy hiểm.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn người tham gia giao thông ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Về khung giờ, tình trạng sử dụng rượu bia tập trung cao điểm vào thời điểm sau các buổi chúc tết, liên hoan. Đặc biệt, từ 18 giờ đến 24 giờ ghi nhận tới 962 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Các khung giờ khác như từ 12 giờ đến 18 giờ cũng ghi nhận 495 trường hợp, từ 0 giờ đến 6 giờ có 191 trường hợp và từ 6 giờ đến 12 giờ có 87 trường hợp.

Cảnh tỉnh để niềm vui trọn vẹn

Phòng CSGT Công an TP.HCM (PC08) khuyến cáo, rượu bia làm suy giảm khả năng quan sát và xử lý tình huống. Một phút thiếu tỉnh táo có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Đơn vị này nhấn mạnh, mỗi trường hợp bị xử lý là một lời cảnh tỉnh để cộng đồng nâng cao ý thức, vì an toàn giao thông không chỉ là trách nhiệm của công an mà còn là của mỗi cá nhân.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Để đảm bảo an toàn, người dân tuyệt đối không lái xe sau khi đã uống rượu bia dù chỉ một ly nhỏ. Thay vào đó, nên chủ động sử dụng các phương tiện công cộng, taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đưa về.

Trong những ngày tới, khi người dân bắt đầu quay trở lại TP.HCM làm việc, lực lượng CSGT sẽ tiếp tục duy trì quân số 24/24 giờ để điều tiết giao thông tại các cửa ngõ, nút giao trọng điểm. Đồng thời, công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông sẽ được đẩy mạnh để kéo giảm tai nạn.

CSGT kiểm tra nồng độ cồn tài xế ô tô ẢNH: CƠ QUAN CHỨC NĂNG CUNG CẤP

Kênh tiếp nhận phản ánh của người dân: Khi có thông tin về vi phạm, tai nạn hoặc ùn tắc giao thông, người dân có thể liên hệ: