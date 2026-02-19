Trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn không bị tước bằng lái xe?

Việc sử dụng rượu bia trong các cuộc vui ngày tết hoặc khi đi chúc đầu năm làm tăng rủi ro tai nạn giao thông, do đó lực lượng chức năng đang ra quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc với tinh thần không có vùng cấm.

Trước đây, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định 100), mọi mức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện đều đối diện với hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Tuy nhiên, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) hiện nay đã có những thay đổi cơ bản về hình thức xử lý này.

Lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán 2026 ẢNH: T.N

Tương tự như Nghị định 100, Nghị định 168 cũng chia vi phạm nồng độ cồn thành 3 mức. Cụ thể đối với người điều khiển ô tô, nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái theo quy định tại điểm c, khoản 6 và điểm b, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Ở mức độ vi phạm nồng độ cồn vượt quá 50 - 80 mg/100 ml máu hoặc 0,25 - 0,4 mg/1 lít khí thở, mức phạt tăng lên 18 - 20 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 9. Đồng thời mức vi phạm này bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Với người điều khiển xe máy, vi phạm nồng độ cồn ở mức chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít khí thở bị phạt 2 - 3 triệu đồng theo điểm a, khoản 6, điều 7; trừ 4 điểm bằng lái theo điểm b, khoản 13, điều 7, Nghị định 168.

Vi phạm nồng độ cồn vượt quá 50 - 80 mg/100 ml máu hoặc 0,25 - 0,4 mg/1 lít khí thở, người điều khiển xe máy bị phạt 6 - 8 triệu đồng theo điểm b, khoản 8, điều 7 và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 13, điều 7, Nghị định 168.

Trong 3 mức vi phạm nồng độ cồn, chỉ có một mức bị tước bằng lái ẢNH: T.N

Quy định này áp dụng cho các trường hợp người lái có nồng độ cồn chưa vượt quá ngưỡng 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít khí thở. Việc trừ điểm được thực hiện trên hệ thống dữ liệu quản lý thay vì giữ bằng lái của tài xế như trước đây.

Cần lưu ý, cơ chế trừ điểm không áp dụng cho trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất. Đối với ô tô, nếu nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít khí thở, người lái bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng theo điểm a, khoản 11, điều 6 và điểm c, khoản 15, điều 6, cùng Nghị định 168.

Đối với xe máy, vi phạm ở mức này, người điều khiển bị phạt tiền 8 - 10 triệu đồng và tước bằng lái 22 - 24 tháng theo quy định tại điểm d, khoản 9 và điểm c, khoản 12, điều 7, Nghị định 168.

Việc thay đổi cơ chế xử phạt vi phạm nồng độ cồn từ tước bằng lái sang trừ điểm ở một số mức độ cho thấy nỗ lực linh hoạt hóa công tác quản lý của cơ quan chức năng. Dù vậy, người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc "đã uống rượu, bia thì không lái xe" để bảo vệ bản thân, gia đình và người xung quanh.