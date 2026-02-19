Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Xe - Giao thông

Trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn không bị tước bằng lái xe?

Chí Tâm
Chí Tâm
19/02/2026 14:26 GMT+7

Thay vì tước giấy phép lái xe trong mọi trường hợp như trước, Nghị định 168/2024/NĐ-CP áp dụng cơ chế trừ điểm đối với vi phạm nồng độ cồn ở hai mức, chỉ tước giấy phép lái xe với một mức vi phạm ngưỡng kịch khung.

Việc sử dụng rượu bia trong các cuộc vui ngày tết hoặc khi đi chúc đầu năm làm tăng rủi ro tai nạn giao thông, do đó lực lượng chức năng đang ra quân kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên toàn quốc với tinh thần không có vùng cấm.

Trước đây, theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (Nghị định 100), mọi mức vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện đều đối diện với hình thức phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe. Tuy nhiên, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) hiện nay đã có những thay đổi cơ bản về hình thức xử lý này.

Trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn không bị tước bằng lái xe? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đẩy mạnh kiểm tra vi phạm nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán 2026

ẢNH: T.N

Tương tự như Nghị định 100, Nghị định 168 cũng chia vi phạm nồng độ cồn thành 3 mức. Cụ thể đối với người điều khiển ô tô, nếu nồng độ cồn chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền 6 - 8 triệu đồng và trừ 4 điểm bằng lái theo quy định tại điểm c, khoản 6 và điểm b, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Ở mức độ vi phạm nồng độ cồn vượt quá 50 - 80 mg/100 ml máu hoặc 0,25 - 0,4 mg/1 lít khí thở, mức phạt tăng lên 18 - 20 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 9. Đồng thời mức vi phạm này bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 16, điều 6, Nghị định 168.

Với người điều khiển xe máy, vi phạm nồng độ cồn ở mức chưa vượt quá 50 mg/100 ml máu hoặc 0,25 mg/1 lít khí thở bị phạt 2 - 3 triệu đồng theo điểm a, khoản 6, điều 7; trừ 4 điểm bằng lái theo điểm b, khoản 13, điều 7, Nghị định 168.

Vi phạm nồng độ cồn vượt quá 50 - 80 mg/100 ml máu hoặc 0,25 - 0,4 mg/1 lít khí thở, người điều khiển xe máy bị phạt 6 - 8 triệu đồng theo điểm b, khoản 8, điều 7 và bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 13, điều 7, Nghị định 168.

Trường hợp nào vi phạm nồng độ cồn không bị tước bằng lái xe? - Ảnh 2.

Trong 3 mức vi phạm nồng độ cồn, chỉ có một mức bị tước bằng lái

ẢNH: T.N

Quy định này áp dụng cho các trường hợp người lái có nồng độ cồn chưa vượt quá ngưỡng 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít khí thở. Việc trừ điểm được thực hiện trên hệ thống dữ liệu quản lý thay vì giữ bằng lái của tài xế như trước đây.

Cần lưu ý, cơ chế trừ điểm không áp dụng cho trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất. Đối với ô tô, nếu nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc 0,4 mg/1 lít khí thở, người lái bị phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 - 24 tháng theo điểm a, khoản 11, điều 6 và điểm c, khoản 15, điều 6, cùng Nghị định 168.

Đối với xe máy, vi phạm ở mức này, người điều khiển bị phạt tiền 8 - 10 triệu đồng và tước bằng lái 22 - 24 tháng theo quy định tại điểm d, khoản 9 và điểm c, khoản 12, điều 7, Nghị định 168.

Việc thay đổi cơ chế xử phạt vi phạm nồng độ cồn từ tước bằng lái sang trừ điểm ở một số mức độ cho thấy nỗ lực linh hoạt hóa công tác quản lý của cơ quan chức năng. Dù vậy, người tham gia giao thông cần tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc "đã uống rượu, bia thì không lái xe" để bảo vệ bản thân, gia đình và người xung quanh.

Tin liên quan

Buộc, chở mai, đào trên ô tô: Mức phạt lên tới 26 triệu đồng

Buộc, chở mai, đào trên ô tô: Mức phạt lên tới 26 triệu đồng

Nhiều tài xế mạo hiểm buộc đào, mai quá khổ phía sau ô tô để vận chuyển về nhà khiến biển số bị che khuất. Theo quy định mới nhất, hành vi che một phần biển số bị xử phạt rất nghiêm, số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Đã trả phí bảo trì đường bộ, tại sao phải trả thêm tiền qua trạm BOT?

Mạo hiểm dừng xe 'check-in' trên cao tốc: Cái giá phải trả nặng cỡ nào?

Khám phá thêm chủ đề

nồng độ cồn vi phạm nồng độ cồn lái ô tô giấy phép lái xe
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận