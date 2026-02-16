Buộc, chở mai, đào trên ô tô: Mức phạt lên tới 26 triệu đồng

Những ngày gần đây, hình ảnh người Việt nô nức mua đào, mai về chưng tết phổ biến khắp mọi miền cả nước. Đa phần các loại cây này có kích thước quá khổ nên rất khó đặt trong cốp ô tô. Nhiều tài xế chọn buộc phía sau hoặc để hở cốp xe cho thuận tiện vận chuyển. Phần lớn tài xế chủ quan cho rằng quãng đường di chuyển ngắn nên sẽ không ảnh hưởng, tuy nhiên đây là hành vi tiềm ẩn nhiều rủi ro, bị phạt nặng theo quy định.

Nhiều tài xế mạo hiểm, buộc, chở đào mai sau cốp xe gây mất an toàn ẢNH: H.A

Theo đó, các loại cây này thường có cành lá xum xuê, dễ che khuất một phần hoặc toàn bộ biển số, đèn phanh, đèn hậu... Điều này có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện, người đi đường xung quanh. Thậm chí một số bộ phận tài xế có thể lợi dụng điều này để vi phạm giao thông, qua mặt hệ thống camera phạt nguội.

Căn cứ theo luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 và Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), hành vi này có thể bị phạt hành chính và bị trừ điểm giấy phép lái xe.

Hành vi che biển số bị phạt nặng, cao nhất đến 26 triệu đồng theo Nghị định 168 ẢNH: TN

Cụ thể điểm b, khoản 8, điều 13, Nghị định 168, hành vi điều khiển ô tô gắn biển số bị che lấp sẽ bị phạt tiền từ 20 - 26 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị phạt bổ sung trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại điểm b, khoản 13, điều 13 cùng Nghị định. Đây là lỗi thuộc nhóm hành vi cố ý vô hiệu hóa thiết bị giám sát của cơ quan chức năng nên thường bị xử lý nghiêm.

Trường hợp cây đào, mai nhô ra quá kích thước thân xe, tài xế có thể bị phạt từ 600.000 - 800.000 đồng theo quy định tại điểm e, khoản 3, điều 20; bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 10, điều 20 Nghị định 168.

Việc sử dụng ô tô để chở hoa đào, mai nhằm tiết kiệm chi phí là quyết định sai lầm, khá nguy hiểm. Thay vào đó, có thể lựa chọn phương án thuê xe ba gác, xe chuyên dụng để chuyên chở cây cảnh, hàng hóa nhằm đảm bảo an toàn. Để đảm bảo một kỳ nghỉ an toàn, trọn vẹn, tài xế nên tuân thủ pháp luật, tránh mạo hiểm với các trường hợp tương tự.