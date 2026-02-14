Xử lý xe biển xanh buộc cành đào che lấp biển số

Trưa 14.2, Cục CSGT Bộ Công an cho biết, cơ quan này vừa lập biên bản đối với tài xế lái xe biển xanh buộc cành đào che lấp biển số khi tham gia giao thông.

Trước đó, ngày 13.2, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh, kèm thông tin phản ánh về việc xe ô tô gắn biển số nền xanh, chữ số màu trắng (xe biển xanh) buộc cành đào phía sau và che lấp không nhìn rõ được biển số.

Xe biển xanh 80A-062.XX buộc cành đào che lấp biển số ẢNH: C08

Thông tin này cũng được phản ánh đến đường dây nóng của Cục trưởng Cục CSGT và được chuyển về Đội Khai thác, xử lý vi phạm (thuộc Phòng Quản lý, khai thác, xử lý, vận hành dữ liệu và chuyển đổi số, thuộc Cục CSGT) xác minh, xử lý.

Vào cuộc xác minh, Cục CSGT xác định sự việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 13.2 tại đường Lạc Long Quân (P.Tây Hồ, Hà Nội) và xe ô tô biển xanh 80A-062.XX bị che lấp biển số. Người điều khiển phương tiện tên N.T.T, là lái xe thuộc Đội xe của văn phòng một cơ quan T.Ư.

Ngày 14.2, ông T. đã đến trụ sở Cục CSGT làm việc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản làm việc đối với tài xế và lập biên bản hành chính về hành vi "điều khiển xe 80A-062.XX gắn biển số bị che lấp".

Theo Cục CSGT, với lỗi này tài xế sẽ bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.