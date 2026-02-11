Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Xe - Giao thông

Chở hành lý trên nóc ô tô về quê ăn tết: Có bị CSGT phạt?

Chí Tâm
11/02/2026 20:13 GMT+7

"Chở hành lý trên nóc ô tô có bị phạt hay không?" vẫn là nỗi băn khoăn, thắc mắc của nhiều người nhưng hiện tại, luật hiện hành đã quy định cụ thể trường hợp này để người dân tránh bị phạt trong quá trình di chuyển.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hình ảnh người dân sử dụng ô tô cá nhân về quê ăn tết cùng gia đình, người thân khá phổ biến. Vì không phải mẫu xe nào cũng có không gian chứa đồ thoải mái nên hình ảnh chở hành lý, quà cáp được chèn buộc trên nóc xe xuất hiện khá nhiều, đặc biệt trên các tuyến đường cao tốc.

Chở hành lý trên nóc ô tô về quê ăn Tết: Có bị CSGT phạt? - Ảnh 1.

Ô tô chở hành lý trên giá nóc phải đảm bảo quy chuẩn an toàn theo quy định

ẢNH: T.N

Việc buộc hành lý, vali trên nóc xe có bị phạt hay không vẫn là nỗi băn khoăn của nhiều người cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, theo quy định mới nhất, hành vi này có thể bị xử phạt hành chính, trừ điểm giấy phép lái xe nếu không tuân thủ các điều kiện kỹ thuật, pháp lý.

Căn cứ theo khoản 3, điều 17, Thông tư 39/2024/TT-BGTVT, ô tô chở người không được phép xếp hành lý nhô ra quá kích thước bao ngoài và không được xếp hàng hóa trên nóc xe. 

Quy định này chỉ ngoại trừ các trường hợp phương tiện có thiết kế giá nóc hoặc baga mui đã được cơ quan đăng kiểm chứng nhận. Cụ thể, nếu ô tô có giá nóc nguyên bản từ nhà sản xuất hoặc đã thực hiện thủ tục cải tạo, đăng kiểm bổ sung thì mới được phép chở đồ. Việc tự ý chằng buộc hành lý trên nóc xe không có thiết kế này được xác định là hành vi vi phạm pháp luật.

Chở hành lý trên nóc ô tô về quê ăn Tết: Có bị CSGT phạt? - Ảnh 2.

Một số mẫu xe không được trang bị giá nóc, phải thực hiện cải tạo và thông qua kiểm định để có thể chở hàng trên nóc

ẢNH: G.L

Về vấn đề xử phạt, hành vi điều khiển ô tô chở người xếp hành lý vượt quá kích thước bao ngoài sẽ bị xử lý theo điểm e, khoản 3, điều 20 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168) với mức phạt 600.000 - 800.000 đồng. Ngoài ra, người điều khiển còn bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo điểm a, khoản 10, điều 20, Nghị định 168.

Để chở hành lý trên nóc phương tiện đúng quy định, chủ xe cần đảm bảo các yếu tố kỹ thuật và an toàn. Theo đó, cơ cấu giá nóc phải có trong hồ sơ đăng kiểm của phương tiện và hàng hóa xếp trên giá nóc tuyệt đối không được nhô ra so với chiều rộng thân xe cũng như chiều dài toàn bộ xe (kích thước tổng thể xe ô tô). 

Hành lý phải được chằng buộc chắc chắn bằng các thiết bị chuyên dụng, không làm thay đổi trọng tâm xe quá mức gây mất ổn định khi vào cua hoặc phanh gấp.

Việc tận dụng mui xe giúp tối ưu không gian chở hàng nhưng bắt buộc người dùng phải thực hiện dựa trên cơ sở pháp lý, an toàn kỹ thuật. Nên kiểm tra kỹ chứng nhận kiểm định, sắp xếp hàng hóa gọn gàng và đúng khổ giới hạn để tránh bị phạt trong hành trình về quê cùng gia đình.

