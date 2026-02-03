Người vi phạm bỏ xe rời đi: CSGT có đủ điều kiện niêm phong phương tiện?

Thực tế tại các chốt kiểm tra nồng độ cồn hoặc xử lý vi phạm giao thông, không hiếm trường hợp người vi phạm bỏ xe lại rồi rời khỏi hiện trường. Hành vi này thường xuất phát từ tâm lý lo sợ mức phạt cao hoặc muốn trì hoãn việc lập biên bản vi phạm hành chính. Nhiều người cho rằng khi vắng mặt chủ xe hoặc người điều khiển, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) không được phép chạm vào tài sản hay thực hiện các thủ tục tạm giữ phương tiện theo quy định.

Hành vi bỏ xe lại hiện trường rồi rời đi xuất phát từ tâm lý sợ bị phạt nặng, lập biên bản vi phạm ẢNH: V.P

Tuy nhiên, căn cứ pháp lý hiện hành, CSGT đủ thẩm quyền tiến hành niêm phong phương tiện để đưa về kho bãi ngay cả khi người vi phạm không phối hợp. Việc người vi phạm tự ý rời đi không làm gián đoạn quy trình xử lý của lực lượng chức năng. Để đảm bảo tính khách quan và an toàn tài sản, pháp luật quy định chặt chẽ về thành phần chứng kiến nhằm thay thế cho sự có mặt của người điều khiển tại thời điểm thực hiện thủ tục.

Cụ thể, khoản 5, điều 125, luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi bổ sung bởi khoản 64, điều 1, Luật số 67/2020/QH14) quy định rõ về trình tự này. Trường hợp người vi phạm vắng mặt, việc niêm phong tang vật và phương tiện phải được tiến hành trước mặt một trong các thành phần chứng kiến, gồm: đại diện gia đình người vi phạm, đại diện tổ chức nếu phương tiện thuộc sở hữu cơ quan, đại diện chính quyền cấp xã hoặc ít nhất một người chứng kiến trực tiếp tại hiện trường.

Lực lượng CSGT có thể niêm phong phương tiện nếu người vi phạm rời đi ẢNH: V.P

Thực tế quá trình tuần tra kiểm soát, CSGT có thể mời người dân xung quanh làm nhân chứng, chứng kiến và xác nhận vào biên bản về tình trạng của phương tiện cũng như quá trình dán tem niêm phong. Sự xác nhận của ít nhất một người chứng kiến là đủ điều kiện pháp lý để lực lượng chức năng hoàn thiện hồ sơ tạm giữ, đưa phương tiện rời khỏi hiện trường mà không cần chữ ký của người vi phạm.

Sau khi hoàn tất thủ tục niêm phong, lực lượng chức năng sẽ tiến hành di chuyển phương tiện về nơi tập kết. Khoản 4, điều 48, Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định người có thẩm quyền tạm giữ thực hiện việc đưa phương tiện vi phạm về nơi tạm giữ khi người vi phạm không có mặt. Trường hợp không có sẵn xe cẩu chuyên dùng, lực lượng chức năng được phép thuê các tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài thực hiện việc cẩu, kéo phương tiện đó về kho bãi của cơ quan chức năng.

Thay vì bỏ phương tiện và rời đi, người vi phạm nên chấp hành để tránh phát sinh thêm chi phí không đáng có ẢNH: V.P

Một điểm quan trọng mà người vi phạm cần lưu ý là trách nhiệm về chi phí di chuyển phương tiện. Theo quy định, người điều khiển hoặc chủ phương tiện vi phạm phải chi trả toàn bộ chi phí thuê xe cẩu, kéo từ hiện trường về nơi tạm giữ. Việc bỏ xe rời đi không những không giúp trốn tránh được lỗi vi phạm ban đầu mà còn khiến chủ sở hữu phát sinh thêm những chi phí không đáng có và gặp khó khăn trong việc đối chiếu tình trạng xe sau này.

Hành động bỏ lại phương tiện để né tránh xử lý là hành vi thiếu hợp tác và không mang lại lợi ích pháp lý cho người vi phạm. Lực lượng chức năng vẫn thực hiện đầy đủ các biện pháp theo đúng trình tự pháp luật dưới sự giám sát của người chứng kiến. Do đó, người vi phạm cần nghiêm túc chấp hành yêu cầu kiểm tra của lực lượng chức năng để đảm bảo quyền lợi và hạn chế tối đa các phát sinh không đáng có.