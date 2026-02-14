5 lỗi vi phạm luật giao thông tài xế dễ mắc phải do tâm lý ‘vội về quê’

Những ngày cận tết, nhu cầu di chuyển của người dân tăng mạnh, tạo ra áp lực giao thông lớn, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ, cao tốc. Điều này cộng thêm tâm lý nôn nóng muốn nhanh chóng về sum họp cùng gia đình, dễ khiến nhiều người vi phạm luật giao thông khi lái xe. Không chỉ làm gia tăng nguy cơ tai nạn, những hành vi này còn có thể đối mặt mức xử phạt nặng theo quy định mới tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168). Nhất là khi nhiều tuyến đường hiện nay đã lắp đặt hệ thống camera AI hỗ trợ giám sát và xử phạt lỗi vi phạm giao thông.

Chạy quá tốc độ để "gỡ thời gian"

Trong những ngày cao điểm, việc xuất phát muộn hoặc gặp ùn tắc thường khiến nhiều tài xế có xu hướng tăng tốc khi thấy đoạn đường thông thoáng. Trên các tuyến cao tốc và quốc lộ, hành vi chạy quá tốc độ vẫn là lỗi vi phạm phổ biến nhất.

Chạy quá tốc độ là một trong những lỗi nhiều tài xế mắc phải nhất khi lái xe đường dài dịp tết ẢNH: LÊ LÂM

Theo Nghị định 168, mức xử phạt đối với hành vi điều khiển ô tô vượt quá tốc độ quy định đã được siết chặt đáng kể. Người điều khiển phương tiện có thể bị phạt tiền lên tới 14 triệu đồng, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe. Thậm chí bị tước quyền sử dụng giấy phép trong thời gian nhất định nếu vi phạm ở mức nghiêm trọng.

Không chỉ đối mặt với chế tài, việc chạy quá tốc độ còn khiến tài xế khó xử lý tình huống bất ngờ, đặc biệt khi lưu lượng xe đông hoặc điều kiện thời tiết xấu.

Vượt ẩu, lấn làn, đi sai phần đường

Áp lực thời gian và tình trạng ùn tắc kéo dài khiến nhiều người lựa chọn giải pháp vượt xe sai quy định hoặc lấn sang làn ngược chiều để di chuyển nhanh hơn. Trên cao tốc, tình trạng xe đi vào làn khẩn cấp cũng có xu hướng gia tăng trong các dịp lễ, Tết.

Theo quy định mới, các hành vi vượt xe tại nơi cấm vượt, đi sai làn đường hoặc sử dụng làn dừng khẩn cấp không đúng mục đích đều bị xử phạt nghiêm khắc. Với ô tô, mức phạt có thể lên đến hàng chục triệu đồng, kèm theo việc trừ điểm giấy phép lái xe. Trong một số trường hợp gây tai nạn, người vi phạm còn có thể bị xử lý ở mức cao hơn theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, đây là nhóm hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn đối đầu hoặc xung đột giao thông nghiêm trọng, đặc biệt trên các tuyến đường hai chiều không có dải phân cách cứng.

Không giữ khoảng cách an toàn

Lưu lượng phương tiện tăng cao trong dịp cận Tết khiến nhiều tuyến đường luôn trong tình trạng đông đúc. Tuy nhiên, không ít tài xế vẫn có thói quen bám sát phương tiện phía trước để tránh bị chen ngang hoặc tranh thủ di chuyển nhanh hơn.

Hầu hết vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc hay quốc lộ đều có nguyên nhân xuất phát từ việc các tài xế không chú ý giữ khoảng cách an toàn ẢNH: BÁ HÙNG

Thực tế cho thấy, nhiều vụ va chạm liên hoàn trên cao tốc thường xuất phát từ việc không giữ khoảng cách an toàn. Khi xe phía trước phanh gấp, các phương tiện phía sau không đủ thời gian xử lý, dẫn đến tai nạn dây chuyền.

Nghị định 168 quy định rõ mức xử phạt đối với hành vi không giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông, đặc biệt trên cao tốc. Ngoài tiền phạt, người vi phạm còn có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe nếu gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Chuyển làn, nhập làn thiếu quan sát

Một lỗi phổ biến khác trong hành trình về quê là việc chuyển làn liên tục nhằm tìm kiếm làn đường di chuyển nhanh hơn. Nhiều tài xế cắt đầu phương tiện khác khi gần tới lối rẽ hoặc nhập vào cao tốc nhưng không bật tín hiệu xin đường.

Chuyển, nhập làn ẩu cũng là lỗi nhiều lái xe vi phạm khi tham gia giao thông dịp cận tết ẢNH: CHÍ TÂM

Hành vi chuyển làn không đúng quy định là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ va chạm tại khu vực nút giao, trạm thu phí hoặc các điểm giao cắt phức tạp. Nghị định 168 đã tăng mức xử phạt đối với hành vi chuyển làn sai quy định, đồng thời áp dụng hình thức trừ điểm giấy phép lái xe nhằm nâng cao ý thức người điều khiển phương tiện.

Sử dụng điện thoại khi đang lái xe

Trong thời đại công nghệ, việc vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại để xem bản đồ, trả lời tin nhắn hay nghe gọi điện thoại diễn ra khá phổ biến. Tuy nhiên, chỉ vài giây mất tập trung cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt khi phương tiện đang di chuyển với tốc độ cao.

Theo quy định hiện hành, người điều khiển ô tô sử dụng điện thoại khi lái xe có thể bị xử phạt với mức tiền đáng kể, đồng thời bị trừ điểm giấy phép lái xe. Với xe máy, hành vi này cũng bị xử lý nghiêm nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn giao thông.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, thay vì cố gắng rút ngắn thời gian bằng cách vi phạm luật giao thông, người dân nên chủ động sắp xếp lịch trình hợp lý, nghỉ ngơi đầy đủ và tuân thủ quy định khi tham gia giao thông. Trong bối cảnh Nghị định 168 đã tăng mạnh mức xử phạt cũng như áp dụng cơ chế trừ điểm giấy phép lái xe, việc giữ tâm lý bình tĩnh, tuân thủ luật không chỉ giúp tránh chế tài mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho chính bản thân và cộng đồng.