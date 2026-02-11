Đi cao tốc từ TP.HCM về Đà Nẵng: Phí qua trạm BOT bao nhiêu?

Hiện nay, nhiều tuyến đường bắt đầu đưa vào khai thác trên trục đường cao tốc Bắc - Nam, giúp rút ngắn thời gian đáng kể nhưng đồng thời cũng có thể phát sinh mức phí BOT (trừ một số tuyến chưa thu phí). Với lộ trình di chuyển từ TP.HCM về các tỉnh miền trung (lấy cụ thể Đà Nẵng), tài xế có thể lựa chọn nhiều cung đường khác nhau, sẽ có chênh lệch về thời gian và phí BOT.

Nhiều tài xế chọn tuyến cao tốc CT.01 để rút ngắn thời gian di chuyển ẢNH: T.N

Bài viết này sẽ lấy số liệu từ các ứng dụng dẫn đường, tính toán sơ bộ chi phí qua trạm BOT theo hai cung đường khác nhau, di chuyển từ TP.HCM về Đà Nẵng để độc giả cùng tham khảo, so sánh.

Cao tốc CT.01 và Quốc lộ 1A: Ưu tiên tốc độ nhưng tốn kém

Lựa chọn phổ biến nhất hiện nay là di chuyển theo trục cao tốc CT.01 kết hợp Quốc lộ 1A. Với tổng chiều dài khoảng 924 km, lộ trình này cho phép phương tiện duy trì tốc độ cao liên tục, giúp thời gian di chuyển dự kiến chỉ còn khoảng 13 giờ.

Tuy nhiên, cái giá của sự nhanh chóng là tổng mức phí BOT lên đến 847.000 đồng cho một lượt đi. Người lái ô tô phải đi qua tổng cộng 13 trạm thu phí dọc tuyến.

Một số tuyến cao tốc đi vào hoạt động nhưng chưa bắt đầu thu phí ẢNH: C.T

Trong đó, một số nút giao và trạm có mức phí cao đáng lưu ý bao gồm: trạm BOT Phan Thiết - Dầu Giây với 87.000 đồng; trạm thu phí tại km5+783 ở mức 211.000 đồng. Đặc biệt, phí lưu thông qua Hầm Đèo Cả ở mức 108.000 đồng và trạm thu phí Túy Loan (km4) ghi nhận mức phí 217.000 đồng. Đây là cung đường phù hợp cho những gia đình ưu tiên tiết kiệm thời gian và sự thoải mái khi di chuyển trên các làn đường tiêu chuẩn cao tốc.

Cung đường xuyên Tây Nguyên: Bài toán tiết kiệm chi phí

Ngược lại, cung đường qua các trục quốc lộ 13, quốc lộ 14, quốc lộ 24 sau đó kết hợp vào cao tốc CT.01 mang lại lựa chọn tiết kiệm hơn về mặt tài chính. Tổng chiều dài của lộ trình này khoảng 933 km, đi qua 12 trạm thu phí với tổng chi phí BOT khoảng 526.000 đồng. Như vậy, so với lộ trình cao tốc, người lái có thể tiết kiệm được 321.000 đồng tiền phí cầu đường.

Tuyến đường xuyên Tây Nguyên có nhiều đoạn hư hỏng ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đổi lại mức phí thấp, thời gian di chuyển theo lộ trình này bị kéo dài lên khoảng 17 giờ, chậm hơn 4 tiếng so với di chuyển trên đường cao tốc. Nguyên nhân do đặc thù địa hình Tây Nguyên với nhiều đèo dốc, khúc cua và đi qua nhiều khu vực đông dân cư. Việc di chuyển trên quốc lộ 14 đòi hỏi sự tập trung cao độ và tiêu tốn nhiều nhiên liệu hơn do xe phải thay đổi tốc độ và đi số thấp thường xuyên.

Thực tế, số liệu về phí BOT, thời gian di chuyển dựa trên dữ liệu từ các ứng dụng bản đồ chỉ mang tính chất tham khảo. Thời gian di chuyển có thể thay đổi tùy vào mật độ giao thông thực tế. Tài xế nên chuẩn bị đầy đủ chi phí khi qua trạm BOT và giữ tỉnh táo, minh mẫn để hành trình di chuyển được an toàn, suôn sẻ.