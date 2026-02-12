10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng 1.2026: Xe Toyota áp đảo

Sau bước tăng trưởng trong năm 2025, thị trường ô tô Việt Nam khởi đầu năm 2025 với doanh số đạt 36.875 xe bán ra, giảm 22% so với tháng 12.2025, theo số liệu vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, doanh số nhiều mẫu mã, thương hiệu "lao dốc". Trong đó, một số mẫu ô tô vốn kém sức hút, đạt doanh số bán chưa tới 10 xe, qua đó tiếp tục góp mặt trong danh sách
10 ô tô bán ít nhất Việt Nam tháng đầu năm 2026
1. Honda Civic Type R: 1 xe
Honda Civic Type R là mẫu ô tô bán ít nhất tại thị trường Việt Nam tháng đầu năm 2026 khi chỉ có 1 xe được giao đến tay khách hàng Việt Nam. Điều này cũng không bất ngờ bởi, Civic Type R với đặc trưng về thiết kế, vận hành khiến mẫu xe này vượt quá nhu cầu thực tế của số đông người Việt mua ô tô. Tháng 10 năm ngoái Honda Việt Nam cũng công bố kế hoạch nhận đặt hàng lô xe Civic Type R cuối cùng sau đó sẽ dừng phân phối mẫu sedan này tại thị trường Việt Nam
2. Toyota Corolla Altis: 6 xe
Toyota Corolla Altis từng tạo được sức hút tại Việt Nam với sự ổn định, bền bỉ. Tuy nhiên, trong bối cảnh người Việt không còn chuộng xe sedan như trước đây, Corolla Altis cũng không còn giữ được sức hút. Doanh số bán mẫu xe này chỉ đạt 6 xe, trong tháng 1.2026
3. Toyota Camry: 16 xe
Không còn được Toyota áp dụng ưu đãi, giảm giá... Toyota Camry không còn tạo được sức hút như trước đây. Trong tháng đầu tiên của năm 2026, doanh số mẫu sedan hạng D này chỉ đạt 16 xe. Điều này cũng không quá khó hiểu bởi dòng xe sedan hạng D giá trên 1 tỉ đồng đang mất dần sức hút trên thị trường ô tô Việt Nam
4. Isuzu mu-X: 30 xe
Isuzu mu-X là một trong những cái tên quen thuộc trong top 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam những năm gần đây. Dù đã có bản cải tiến với một số thay đổi về diện mạo, tính năng nhưng doanh số bán Isuzu mu-X trong tháng 1.2026 đạt 30 xe. Nổi tiếng về sự bền bỉ, chắc chắn… tuy nhiên những hạn chế về chính sách bán hàng, quảng bá sản phẩm của Isuzu Việt Nam khiến doanh số bán Isuzu mu-X khá "èo uột" và không thể cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc. Isuzu mu-X hiện có 5 phiên bản, giá bán từ 928 triệu đồng đến 1,269 tỉ đồng
5. Toyota Alphard: 32 xe
Doanh số Toyota Alphard đạt 32 xe trong tháng bán hàng đầu năm 2026, giảm 3 xe so với tháng 12.2025. Kết quả này khiến Toyota Alphard tiếp tục góp mặt trong danh sách 10 ô tô bán ít nhất Việt Nam. Toyota Alphard bước sang thế hệ mới vào năm ngoái với hàng loạt thay đổi về thiết kế, công nghệ và có cả phiên bản hybrid. Tuy nhiên, giá bán lên đến hơn 4 tỉ đồng khiến Toyota Alphard khó tiếp cận khách hàng
6. Suzuki Jimny: 37 xe
Từng khuấy động thị trường ô tô, thu hút sự chú ý của khách hàng trong thời gian đầu ra mắt nhưng hơn 1 năm trở lại đây, mẫu SUV cỡ nhỏ của Suzuki không còn giữ được sức hút. Tháng 1 vừa qua, Suzuki chỉ bán được 37 xe Jimny. Suzuki Jimny được hãng xe Nhật Bản phân phối tại Việt Nam theo diện nhập khẩu từ Nhật Bản. Mẫu xe này có giá bán 789 - 799 triệu đồng
7. Suzuki Swift: 39 xe
Cùng với Jimny, Suzuki Swift cũng góp mặt trong danh sách này với 39 xe bán ra trong tháng 1.2026. Sự xuất hiện của bản nâng cấp thuộc thế hệ thứ 4 tại Việt Nam từ tháng 6.2025 với nhiều thay đổi về thiết kế, động cơ, trang bị so với mẫu tiền nhiệm vẫn không thể giúp Suzuki Swift tìm lại sức hút vốn có. Suzuki Swift được phân phân phối chính hãng 2 phiên bản, giá bán từ 569 - 577 triệu đồng
8. Toyota Land Cruiser Prado: 47 xe
Toyota Land Cruiser Prado tại Việt Nam bước sang thế hệ mới vào tháng 10.2024 với giá 3,46 - 3,48 tỉ đồng. Mẫu xe này tiếp tục được nhập khẩu, do đó nguồn cung vẫn rất hạn chế, tương tự Land Cruiser khách hàng muốn mua Toyota Land Cruiser Prado sau khi đặt cọc phải chờ hàng tháng trời mới có xe. Đây chính là lý do khiến doanh số Toyota Land Cruiser Prado tại Việt Nam trong tháng 1.2026 chỉ đạt 47 xe
9. Hyundai Elantra: 57 xe
Mẫu xe sedan thứ 4 góp mặt trong danh sách này. Doanh số bán Hyundai Elantra trong tháng đầu năm 2026 chỉ đạt 57 xe, giảm 17 xe so với tháng 12.2025. Thực tế sức hút Hyundai Elantra đã sụt giảm trong những năm gần đây. Sở hữu kiểu dáng thể thao, trẻ trung cùng nhiều trang bị, tính năng… nhưng thực tế Hyundai Elantra vẫn khó thuyết phục khách hàng Việt vốn không còn chuộng xe sedan
10. Toyota Avanza Premio: 69 xe
Mẫu MPV phổ thông của Toyota lần đầu góp mặt trong danh sách này với doanh số bán đạt 69 xe trong tháng 1.2026. Bất chấp được ưu đãi giảm giá hàng chục triệu đồng tương đương mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, Avanza Premio vẫn khó cạnh tranh với các đối thủ cùng phân khúc
